Što bi poznati investitor napravio da sve izgubi i mora krenuti ispočetka

Foto: Kevin O'Leary Facebook screenshot

"Ako bih sve izgubio i morao početi od nule, našao bih problem koji svi imaju i riješio bih ga", kaže O'Leary CNBC-u.

Trenutno kaže da bi to vjerojatno bilo nešto povezano sa zdravom hranom.

"Volim ovaj prostor", kaže on. "A sada ću vam reći jednu stvar: ljudi odjednom žele jesti zdravu hranu. Čak i ljudi koji imaju pse također ih žele hraniti zdravom hranom. Nešto u vezi zdrave hrane odlično je mjesto za zarađivanje novca.

O'Leary kaže da bi također razmotrio mogućnost ciljanja na azijska tržišta, koja rastu brzim tempom, posebno Indija.

- To su tržišta koja će rasti kao korov u sljedećih 20 godina, a vi ih želite posluživati. Čak i ako to radite s domaće pozicije, kaže on.

(Prema nedavnim podacima Azijske razvojne banke, O'Leary govori smisleno: projicira se da će azijska gospodarstva porasti za 5,7%, a u 2020. za 5,6%, prema izvješću Asian Development Outlook 2019, koje obuhvaća 45 azijske nacije. U međuvremenu, očekuje se da će se rast američkog BDP-a usporiti na 2,3% ove godine i ispod 2% u 2020., prema Istraživanju CNBC Fed - objavljenom u ožujku.)

O'Leary nije imao ništa kad je pokrenuo svoju prvu tvrtku, Softkey Software Products. Prema O'Learyju, 1986. godine, pokrenuo ju je iz podruma, bez gotovine, ali s puno radnog entuzijazma.

On je tu tvrtku izgradio u ogroman posao, kasnije nazvan The Learning Company, koji su on i njegovi suosnivači prodali tvrtki Mattel Toy Company za 4,2 milijarde dolara u 1999. godini.