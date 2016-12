Slatka priča poduzetnica koje su uz HAMAG-BICRO proširile posao

Foto: foto press

Nakon što su prve Magnolia slastice u Trakošćanskoj ulici postale omiljeno okupljalište sladokusaca, Jasmina Bagarić i njena majka Rosanda Jelinić odlučile su proširiti svoj posao otvaranjem nove slastičarnice uz pomoć jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Agencija je prepoznala projekt dodijelivši jamstvo u iznosu 560.00,00 kuna za kredit namijenjen adaptaciji i opremanju prostora u iznosu od 700.000,00 kuna.

Kako je išao vaš poduzetnički put, prijavili ste se na program kao EU početnik?

- Jasmina: Zbog velikog interesa naših gostiju koji su premašivali postojeće kapacitete, prošle godine u ovo doba donijele smo odluku kako trebamo otvoriti novu slastičarnicu. Uvijek smo imale veliku želju i srce za nečim kreativnim, moja majka cijeli život govori da želi biti slastičarka. Do sada je svatko imao svoj posao i karijeru, nitko od nas se nije školovao za slastičara. Prije tri, četiri godine majka je otišla u mirovinu i javila se želja da se time počnemo baviti. Prvo smo krenuli s malom Magnolijom na Trešnjevci, a interijer je bio sav ružičast, shabby chic, drukčiji. Ljudi su nas prepoznali i počeli dolaziti. I tako se, nakon uspješne priče s Malom magnolijom, javila ideja da otvorimo veliku slastičarnicu u centru grada. Zbog većeg broja već postojećih slastičarnica, ljudi su bili skeptični, ali mi smo bile odlučne. Saznale smo za HAMAG-BICRO jamstveni program, otišle u HBOR i zatražile kredit. Predstavili smo im našu viziju, sami projekt te potrebu za proširenjem kapaciteta. Sva dobivena sredstva kredita uložile smo u uređenje interijera i proizvodnju slastica. Odlučile smo se za centar grada, atraktivnu lokaciju kako bismo obilježili kulturnu i umjetničku slastičarsku scenu Hrvatske, s proizvodima koje ćemo pripremati srcem, ali i zavidnim znanjem naših vrhunskih djelatnika. U ovome je cijela naša obitelj. U svakom sastojku naših kolača je naše srce. Iza svakog dijela stojimo mi.

U čemu je razlika od ostalih slastičarnica u gradu?

- Jasmina: Mislim da je taj „personal touch“ najbitniji u svemu tome. Živjela sam dvadeset godina u inozemstvu i vidjela sam što znači kad vlasnik restorana 'živi' s gostima. Ta dobra praksa poslovanja svakodnevno je prisutna i kod nas. Ne prođe ni dan a da ne dođem do svakog gosta, razgovaramo o okusima, pitam ih jesu li zadovoljni. Veseli me kada gosti dolaze tu s guštom, osjete pozitivnu energiju, pričaju o okusima koje do sada nisu imali prilike kušati… Naravno, veselimo se i svakoj konstruktivnoj kritici.

Rosanda: Mi to radimo srcem. Magnolia se radi srcem. Naši recepti i torte su samo naši, uopće nismo ni obišle ostale slastičarnice u gradu jer nismo željele da nas skrenu s našeg puta. Želimo pratiti 200-godišnju tradiciju srednjoeuropskog bogatstva okusa te naše tradicije kulture i kraja. To je cilj koji svakim danom iznova ostvarujemo i jako smo ponosni.

Koliko vam je HAMAG-BICRO-ovo jamstvo značilo?

Jasmina: Puno. Da nije bilo HAMAG-BICRO-a i jamstvenog programa za početnike, ne bi bilo ni Magnolije. Zahvalni smo na pomoći države i spremni smo puno raditi, 15 sati na dan 360 dana, kako bismo opravdali to povjerenje. Sad imamo 15-ak stalno zaposlenih osoba, uredno ispunjavamo sve svoje obaveze, isplaćujemo plaće i poreze na vrijeme, vjerujem da nam zato i država pomaže. Na primjer, sada ćemo dobiti pet sufinanciranih djelatnika. To je jedini recept, u inozemstvu se tako počinje biznis.

Koji su vaši planovi za budućnost?

Rosanda: Doći opet u HAMAG-BICRO kad isplatimo ovaj kredit. Zanimljivi su nam programi bespovratnih potpora iz EU fondova. Sada želimo proširiti svoj tim slastičara i ostalih djelatnike kako bismo uspjeli zadovoljiti sve veću potražnju za našim slasticama.

Očekuje se kako će ovaj projekt generirati pozitivne novčane tokove, a posebice u zadnjoj godini otplate kredita u kojoj se očekuje povećanje prihoda od čak 74%.

Prethodno razdoblje u HAMAG-BICRO-u bilo je vrlo uspješno po pitanju izdavanja jamstava i dodjele bespovratnih sredstava. Od 2014. godine do danas, financijsku podršku dobilo je gotovo tri tisuće poduzetnika - jamstva su odobrena za 839 poduzetnika u ukupnom iznosu od gotovo milijardu kuna, dok je 1806 poduzetnika ostvarilo bespovratnu potporu u ukupnom iznosu od 477.671.378,00 kune.