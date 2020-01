'Skinuo' je KGK i novoga predsjednika, kojem će na dar poslati svoje rublje

Milanović i Grabar-Kitarović kao 'manekeni' za rublje koje proizvodi Roland Lodoli u Turnju/Marko Lukunić, Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Predsjedničkim kandidatima Kolindi Grabar-Kitarović i Zoranu Milanoviću mediji su u predizbornoj kampanji nastojali što više razotkriti stavove i karaktere, no skroz ih je uspio 'ogoliti' karlovački poduzetnik Roland Lodoli.

Uoči prvog izbornog kruga lansirao je reklamnu kampanju za svoj brend odjeće Lodoli, na plakatima koji su osvanuli po Zagrebu i još nekim gradovima šestero kandidata prikazao je u donjem rublju, uz natpis 'Oni su izabrali hrvatski brend - izaberi i ti - Lodoli'. Sve su nacrtani likovi, no "skinuti" su vrlo realistično. KGK i Milanović stoje jedno uz drugo i po našem sudu ispali su baš manekenski.

Lodoli kaže da ih je sve sam nacrtao i sam osmislio kampanju, odabravši šestero političara. "Svaka je sličnost sa stvarnim osobama sasvim slučajna, tako da nismo tražili odobrenja izmišljenih likova", objašnjava Lodoli, koji ipak nije odao tko mu je najbolje ispao.

"Pošto sam ih nacrtao i dizajner sam svih modela, to smatram subjektivnom stvari, po meni su svi jednako dobro uspjeli", dodaje. Domišljata reklama vinula ga je u žižu javnosti, no on je već dugo poduzetnik koji želi razvijati posao i uspjeti u Hrvatskoj. Dijete hrvatskih doseljenika, došao je iz Njemačke 1998. u Karlovac gdje je obitelj imala autokuću. Ideju s tekstilom "skrojili" su 10 godina kasnije.

Hit proizvod u SAD-u

"Ideja o bavljenju tom djelatnošću rodila se slučajno kad smo prodali vozilo jednoj šivaonici. Brendirali smo njihov proizvod i testirali reakciju tržišta. Na gaćama je pisalo na stražnjici 'Odoli'. No, pletom okolnosti odlučili smo krenuti u vlastitu proizvodnju, te je nastala ideja o push-up gaćama za muškarce. Otvorili smo pogon u Turnju, karlovačkoj prigradskoj četvrti, i znajući za tradiciju proizvodnje trikotaže u gradu i okolici, zaposlili smo dio radnika starih proizvodnih divova, riskirali i plasirali donje rublje koje je u SAD-u testirano i dobilo najbolje ocjene", prisjeća se Lodoli.

Počeli su s proizvodnjom sportskog donjeg rublja i kupaćih kostima, kaže, vrhunske kvalitete od najfinijih materijala. "Jedan od glavnih i najprodavanijih proizvoda su bile muške push-up gaće koje i danas imamo u asortimanu. Prije par godina smo proširili ponudu te proizvodimo pidžame i trenirke. U 2020. planiramo još jedno proširenje, proizvodnjom čarapa i tenisica", najavljuje nam karlovački proizvođač odjeće, koja nalazi kupce, a dobit će ih nesumnjivo još.

"Robu, osim putem webshopa, plasiramo u tvorničkom dućanu u Karlovcu te odnedavno u West Gate Shopping Cityju pored Zagreba. Uz to, izvozimo rublje u SAD te u nekoliko zemalja EU", ističe Lodoli. Pitamo ga je li zadovoljan poslovanjem i je li 'predsjednička' kampanja pomogla većoj vidljivosti? "Kampanja je osmišljena u cilju povećanja vidljivosti, a time i jačanja brenda.

Planiramo otvaranja trgovina u većim hrvatskim gradovima kao i u još nekim državama EU. Stvaranje vlastitog brenda je mukotrpna i skupa stvar, pogotovo u hrvatskim uvjetima, no činjenica da postojimo 12 godina govori sama za sebe", kaže. Otkriva da su mali pogon, ali da šire proizvodnju i zapošljavaju još. S obzirom na to da je u proizvodnom sektoru koji je kod nas gotovo posrnuo, komentirao je stanje poduzetništva.

Više povući iz EU fondova

"Kad sam došao u Hrvatsku mislio sam da će industrija snažno ojačati, te sam htio biti u počecima tog booma. Nažalost, dogodilo se suprotno, 2008. smo bankrotirali, ne našom krivicom već okolnostima svjetske krize.

Svakako je dobro da smo postali dio EU, no u hrvatskoj politici to je više površno umjesto da se stvore timovi za povlačenje novca projektima iz EU fondova te stručnjaci koji će male poduzetnike u tome pratiti", poručuje Roland Lodoli, rekavši za kraj "naravno, zašto ne" na opasku bi li novom predsjedniku države poslao poklon-paket svojih proizvoda, dar za pobjedu.