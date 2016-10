Sastanci – potreba ili formalnost?

Foto: Thinkstock

U suradnji sa Zagrebačkom županijom i gradom Zaprešićem, ovog petka u Zaprešiću (14. listopada 2016. godine) će se održati još jedan Poslovni uzlet. Riječ je o besplatnim edukacijama za sve zainteresirane građane koje nastoje obuhvatiti najvažnije teme iz područja marketinga i poduzetništva. U Srednjoj školi Ban Josip Jelačić (na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1 u Zaprešiću) svi će poduzetnici, obrtnici, vlasnici OPG-ova i drugi zainteresirani građani imati priliku prisustvovati na interaktivnim predavanjima i edukacijama te panel diskusiji u okviru Poslovnog uzleta.

Edukacije će otvoriti glavni urednik Poslovnog dnevnika gosp. Mislav Šimatović, a sudionike i polaznike Poslovnog uzleta pozdraviti će i gradonačelnik grada Zaprešića, gosp. Željko Turk, te župan Zagrebačke županije gosp. Stjepan Kožić. Uz edukacije gospodina Krešimira Jusupa iz HT-a („Saznajte kako vam nove tehnologije mogu olakšati svakodnevne poslovne izazove“) i gospodina Simona Ferjuca iz Tetide („Kako izraditi projekt i dobiti sredstva iz EU fondova“), Poslovni uzlet grada Zaprešića zatvoriti će gđa Ana Marija Vidjak iz firme „Što ako ipak“ sa vrlo zanimljivom temom „Kako uspješno voditi poslovni sastanak?“.

Poslovni sastanci danas su poslovna svakodnevica i o tome koliko ih ozbiljno ljudi shvaćaju često ovisi i njihov poslovni uspjeh, a mali uvod u edukaciju dala nam je upravo gospođa Vidjak: „Činjenica da često organiziramo sastanke ili im prisustvujemo ne znači nužno da im pristupamo na adekvatan način. Za brojne aktivnosti u životu vjerujemo da ih znamo dovoljno dobro provesti, a opet nismo svjesni da možemo nadograditi svoje znanje i iskustvo. Tako npr. svi znamo trčati, no trčimo li ispravno, vodimo li računa o dobroj posturi tijela, tempu i disanju, potpuno je drugo pitanje.“ Upravo je ta učestalost poslovnih sastanaka dovela do pojave da ih dio ljudi uzima zdravo za gotovo, a drugi dio ima averziju od njih: „Nekad zaziremo od sastanaka jer se pretvore u govor jedne osobe ili malog broj ljudi, a ima sastanaka koji su toliko dugotrajni da nam se čine kao gubitak dragocjenog vremena od neke druge aktivnosti. Uglavnom se sve svodi na to da sastanci nisu ili dovoljno dobro pripremljeni ili su neučinkoviti.“ Kao ključan faktor kvalitetnog i svrsishodnog poslovnog sastanka navodi se dvosmjerna komunikacija: „Generalno, ukoliko ne postoji razmjena mišljenja, osobni doprinos nas kao sudionika te aktivnost koja slijedi kao posljedica sastanka, moguće je da ćemo ga doživjeti kao neučinkovitog.“

Više o samoj temi moći ćete čuti u petak 14. listopada na Poslovnom uzletu grada Zaprešića, a svoje mjesto u dvorani svi zainteresirani mogu rezervirati prijavom na linku, na e-mail poslovni-uzlet@poslovni.hr ili pozivom na brojeve telefona 01 6326 021 i 01 6326 030. Detaljan program događaja dostupan je ovdje.

Poslovni uzlet održava se diljem Hrvatske s ciljem poticanja gospodarskog razvoja te promocije i motiviranja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva i kao takav je idealna prilika za druženje, razmjenu iskustva s drugim kolegama i proširivanje mreže poslovnih kontakata. Besplatni edukativni sadržaji namijenjeni su svim zainteresiranima, a poslovne informacije donose renomirani stručnjaci demonstrirajući ih na realnim životnim primjerima.