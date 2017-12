Saša Cvetojević: 'To je poziv na linč. Ne postoji Facebookov Ured za Hrvatsku'

Foto: Borna Filić / Pixsell

Hrvatski poduzetnik Saša Cvetojević nazvao je "pozivom na linč" objavu na Facebook profilu Hrvatsko iseljeništvo da je on odgovoran za masovno brisanje statusa o Slobodanu Praljku na toj društvenoj mreži.



- Istina je da ne postoji Facebookov Ured za Hrvatsku ni Balkan i da Saša, Oleg i Hrvoje zasigurno nemaju veze s time, a ni s blokiranjem oni koji spomenu generala Praljka - rekao nam je Cvetojević.



Prvoaprilska šala



Hrvatsko iseljeništvo je tijekom vikenda na svojoj stranici podijelilo sliku preko koje su tvrdili da "Facebook centralu za cenzuru ovog dijela Europe kontrolira ex-jugoslavenski poduzetnik Saša Cvetojević", a svoju tezu su u drugom statusu "podebljali" i fotografijom Cvetojevića s vlasnikom Facebooka Markom Zuckerbergom.



Iz Hrvatskog iseljeništva nisu napisali kako je teza o Facebookovom uredu u Zagrebu čiji je navodni direktor Cvetojević zapravo - prvotravanjska šala koju je 2016. godine objavio na svom portalu magazin Bug. "Zajednička fotografija" Cvetojevića i Zuckerberga iz tog članka je fotomontaža nastala tako što je Cvetojević "namontiran" umjesto meksičkog predsjednika Enriquea Peñe Nieta. Zanimljivo je i da je danas između 12 i 13 sati stranica Hrvatsko iseljeništvo nestala s Facebooka, moguće da je ponovno blokirana.



"Nisu oni neuki, to je poziv na linč"



- Nisu oni samo neuki. To je poziv na linč. Jasno sam im napisao da je riječ o prvoaprilskoj šali, ali oni idu dalje - komentirao je Cvetojević objavu Facebook stranice Hrvatsko iseljeništvo te dodaje kako su mnogi tu lažnu vijest sada iskoristili da bi širili mržnju.

Posljednjih dana na Facebooku se razvio pravi "mali rat" između ljevičara i desničara jer su blokirani mnogi statusi o Slobodanu Praljku. Cvetojević kaže da mu je jasno što su "kivni na Facebook jer ih blokira". - Ali tražiti lokalnog krivca čak i kad isti ne postoji, to je već namjera - kazao je Cvetojević te dodaje da je radikalna desnica "bijesna na privatni medij" i da im je pri tome "zgodno imati lokalnog krivca", a "super je što je on 'Srbin', 'četnik' i 'ex yu poduzetnik'".



Zašto Facebook blokira statuse?



Komunikacijski i informacijski stručnjak Marko Rakar je danas gostujući na televiziji N1 objasnio da se blokada statusa o Praljku dogodila zato što su "neke grupacije odlučile masovnim prijavama povreda FB pravila ponašanja eliminirati određene suparnike".



- To je proces u kojem, primjerice, prijavite konkretnu objavu kao spam ili neprimjerenu, kao provokaciju, govor mržnje i FB algoritmi reagiraju na to. U pravilu je gotovo sigurno da možemo pretpostaviti da je masa prijava natjerala FB da automatizmom briše određene postove ili stranice - kazao je Rakar.