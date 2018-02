Roglić: Ni kriv ni dužan došao sam u doticaj s jednom od najvećih svjetskih kompanija

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Branko Roglić jedan je od najuspješnijih i najbogatijih hrvatskih poduzetnika koji iz ureda u Hrvatskoj upravlja sa svojih 19 tvrtki u 19 država u emisiji 'U svom filmu' na HRT-u prisjetio se svog poslovnog puta. U posljednjih 30 godina stvorio je najveću europsku distribucijsku tvrtku čiji je prošlogodišnji promet bio gotovo dvije milijarde eura.



Na pitanje što je potrebno da bi netko iz Hrvatske postao najveći u svojoj branši u Europi odgovara: "Morate imati ideju, znanje, odlučnost, hrabrost i dosta sreće. Događaju se stvari na koje ne možete utjecati, kad se to dogodi, ako ide vama na ruku, onda ste bogati i uspješni."



Prekretnicom na svom poslovnom putu naveo je susret s češkim proljećarom, sudetskim Nijemcem. Imali smo vrlo slične ideje, vidjeli smo da će se socijalizam raspasti te odlučili s mojih 60 tisuća njemačkih maraka ušteđevine u Švicarskoj osnovati prvi Orbico, rekao je Roglić. U tri godine zaradili su 400 tisuća maraka. Na Zagrebačkom velesajmu upoznaje menadžment slovenske tvrtke u stečaju, preuzima je i nastaje slovenski Orbico. Tvrtka je bila zastupnik Varte i njemačke kozmetičke kuće Ellen Betrix.



I tada nastupa sreća - američka multinacionalna kompanija Procter&Gamble kupuje Ellen Betrix i njegovu tvrtku uzima za partnera. To je bila velika sreća. Ni kriv ni dužan došao sam u doticaj s jednom od najvećih svjetskih kompanija. Dao sam sve od sebe da zadovoljim tog diva i očito sam to dobro radio. Dali su mi i ostali svoj proizvodni program - Ariel, Dash, Pampers...



Uzor mu je vlasnik Ikee, nedavno preminuli Ingvar Kamprad. Našao sam uzor u čovjeku koji se uvijek vozio ekonomskom klasom i sam, a ne u glamuru, luksuzu. U duši sam ribar. Poduzetništvo je briga o ljudima, motivira me da su moji ljudi zadovoljni i da poštuju moj odnos prema njima, a da ja imam dovoljno za pristojan život. Briga o ljudima je ključno poslanje poduzetnika, istaknuo je.



Roglić kaže kako u Hrvatskoj nije isplativa proizvodnja jer smo skoro sve resurse potrošili. Nemamo ugljena, nafte, plina nešto malo. Nismo iskoristili obalu, Slavoniju... Hrvatska će živjeti od servisiranja, smatra Roglić. Njegov moto je da nikada neće investirati u nešto da bi bankrotirao, već da bi oplodio svoj kapital i stvorio višak vrijednosti. U Hrvatskoj treba što prije privatizirati sve što se da privatizirati, osim prirodnih resursa te brodskih veza s otocima, uvjeren je Roglić.



Roglić je prvi pokrenuo lavinu prisilnom naplatom Agrokorovih dugova. Od 20 milijuna duga, nije uspio naplatiti samo 3,5. Kaže, srećom ne ovisi o tom novcu. Prema njegovom mišljenju, dobavljači koji su dozvolili veliku otvorenost prema Agrokoru moraju tražiti odgovornost svojih uprava.