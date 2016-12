Radna izvrsnost i vrhunski djelatnici osigurali su povjerenje klijenata i doveli ih na sam vrh

Foto: foto press

Jedan od lidera na području prevođenja i sudskog tumačenja u Hrvatskoj agencija je INTERPRETA, osnovana 2007. godine, sa sjedištem u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici. Preteča hrvatske inačice osnovana je još davne 1995. u Mađarskoj gdje su bili orijentirani na suradnju s državnim institucijama pri sklapanju međunarodnih sporazuma, nakon čega je osnivačica i direktorica Interprete Hedi Varady mađarsku adresu zamijenila onom kanadskom. Sedam godina poslije došla je u Hrvatsku gdje danas njeno poslovno carstvo krasi uspješna suradnja s preko 1000 stalnih i zadovoljnih klijenata uz kontinuirani rast na godišnjoj razini. Varady je za Poslovni dnevnik otkrila više o vlastitom profesionalnom putu, kao i ključu desetogodišnjeg uspješnog poslovanja, zatim kako se agencija nosi s tržišnim izazovima te kakva je poduzetnička klima unutar koje posluju.

"Želja mi je bila radno iskustvo stečeno u brojnim državama i na različitim kontinentima pretočiti u agenciju za prevođenje sa sjedištem u Hrvatskoj. Tako je 17 godina rada rezultiralo osnivanjem INTERPRETE 2007. godine u Zagrebu. INTERPRETA je u početku pružala usluge sudskog tumača za engleski i mađarski jezik, no kako je s vremenom rasla potražnja i broj zadovoljnih klijenata, tako smo proširili svoje usluge na ostale europske i svjetske jezike. Danas se na popisu jezika koje prevodimo nerijetko nađu i arapski, kineski, japanski, perzijski ili pak hebrejski jezik. Ostvarili smo brojne kvalitetne suradnje s izvornim govornicima iz raznih dijelova svijeta i izgradili veliku bazu vjernih klijenta utemeljenu na kvaliteti i povjerenju", za Poslovni je dnevnik otkrila vlasnica Hedi Varady.

Radna izvrsnost u svakom segmentu poslovanja i vrhunski djelatnici osigurali su im povjerenje brojnih klijenata i doveli ih na sam vrh, među 0,4 posto najuspješnijih poslovnih subjekata u Hrvatskoj, što ujedno smatraju i najvećim dosadašnjim uspjehom te krunom poslovanja, dodala je osnivačica Varady. Strast i predanost poslu, kao i stručne zaposlenike te kvalitetu pružene usluge izdvojila je kao glavne adute, dodavši da ako se u poslovanju teži izvrsnosti nikad ne ni trebalo prestati ulagati u edukaciju zaposlenika i vlastiti rast, a letvica uspjeha uvijek treba biti postavljena više nego što je to slučaj kod konkurencije.

"Naši djelatnici nositelji su svih naših znanja i iskustava i zato ih smatramo najvećom vrijednošću poslovanja i najjačom konkurentskom prednošću. Zapošljavamo vrhunske stručnjake iz svog područja i konstantno ulažemo u daljnji napredak zaposlenika. Znanje je ključ uspjeha, a ujedno i put do zadovoljnog klijenta", nastavila jeVarady.

Više od tisuću stalnih klijenta, tri Bisnode te tri ISO certifikata ukazuju to da je INTERPRETA primjer izvrsnosti poslovanja. Certifikat bonitetne izvrsnosti koji posjeduju ujedno je potvrda dugogodišnjeg sustavnog i kvalitetnog rada koji ih svrstava u sam vrh domaćeg gospodarstva, kažu, no ujedno i uz bok tvrtkama iz Europske unije s obzirom na to da se za Bisnode certifikat primjenjuju isti kriteriji na području cijele Europe. INTERPRETA je također dobitnica i AAA certifikata bonitetne izvrsnosti tri godine za redom, što je rezultiralo zlatnim certifikatom za 2016. godinu.

"To je uspjeh cijelog našeg tima i ujedno veliki poticaj za daljnji rad. Osim toga, drago nam je što našim klijentima i suradnicima možemo pružiti dodatno jamstvo za pouzdanost našeg poslovanja kako bi nam se mogli obratiti s punim povjerenjem", kazala je Varady.

Na kraju razgovora osvrnula se i na hrvatsku poduzetničku klimu za koju, u odnosu na stanje u zapadnim zemljama, kaže da je znatno otežana državnom birokracijom. "U Kanadi se, na primjer otvaranje i zatvaranje tvrtke može izvršiti u samo sat vremena, dok mi u Hrvatskoj o takvoj ažurnosti možemo samo sanjati", zaključila je sugovornica.