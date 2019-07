FOTO: Psihički bolestan i bez fakulteta, zaradio 1,5 milijardi dolara

Foto: Getty Images

Na novoj naslovnici časopisa Forbes osvanulo je lice repera Kanyea Westa. On je svojom linijom Yeezy koju stvara u suradnji s Adidasom uspio zaraditi 1,5 milijardi dolara i na pola puta je da dostigne Nikeovu liniju Jordan, koja svake godine ostvaruje profit od 3 milijarde.



Iako se nikada nije formalno obrazovao za dizajnera, štoviše jedan od svojih albuma nazvao je 'College Dropout', jer fakultet nije završio, Kanye je u kratko vrijeme svojom vizijom uspio pridobiti brojne obožavatelje, iako neki od njih čak nisu bili zainteresirani za njegovu glazbu. Skeptici nisu vjerovali da će postići nešto kao dizajner, odbacivali su njegove ideje, no ne možemo pobjeći od činjenice da je utjecao na razvoj mode u posljednjih nekoliko godina.



Bez diplome



Naime, razumijevanjem ulične mode i ljubavlju prema njoj potpuno je promijenio način na koji gledamo na sportsku odjeću u svakodnevnom životu. Ono što je nekada bilo isključivo odjeća za teretanu i nedjeljno obrađivanje vrta, danas se nosi gotovo kao visoka moda. To na svojim revijama potvrđuju Demna Gvasalia iz Vetementsa, Gosha Rubichinsky, ali i brendovi kao što su Supreme, Stüssy, Bape, Off-White i Palace.



Za dizajn se zainteresirao još kao klinac, gotovo istodobno kada se počeo baviti glazbom. Oči mu je otvorio japanski animirani film "Akira". Na projekciju ga je odvela majka Donda, koja je bila profesorica na fakultetu, a on se zaljubio u boje i oblike koje je vidio na ekranu. Otac mu je bio član 'Crnih pantera' pa ga je vodio na auto showove, gdje je postao opsjednut Lamborghinijem Countachom.



Njegove afinitete prepoznali su i mnogi gledatelji reality showa 'Keeping up with the Kardadashians' jer poznato je da je, kada je počeo hodati s Kim (Kardashian), odlučio isprazniti njezin ormar jer se po njegovu mišljenju 'grozno odijevala'. Kanye je znao kako privući pozornost na sebe i prije Kim, svijet nije zaboravio trenutak kada se 2009. popeo na pozornicu MTV-jevih glazbenih nagrada i tada krhkoj i zbunjenoj pjevačici Taylor Swift oteo mikrofon i s bocom Hennessyja u rukama izjavio kako nije fer da ona dobije nagradu za najbolji glazbeni video, već ju je trebala dobiti Beyoncé. No njegova popularnost porasla je kada su odlučili svijetu obznaniti da su u vezi, njih dvoje su spojili svoje fanove i time doslovno postali zvjezdana sila s čijom moći se malo tko može uspoređivati. Fascinantno je da je dizajnirao i interijer i dio namještaja za njihovu novu kuću u Calabasasu.



Uspjeh usprkos bolesti



Suradnja s Adidasom nije mu prvi izlet u svijet modnog dizajna, dizajnirao je za Louis Vuitton, a kasnije i za Nike. S njima se žestoko posvađao te rekao da ne želi raditi s tvrtkom koja svoje radnike plaća minimalno ili ih drži u nehumanim uvjetima.

West je potpuno usredotočen na detalje, najveći idol mu je Steve Jobs. Dizajnira samo nekoliko modela u sezoni, ali u više boja. Njegova verzija iPoda je tenisica Yeezy Boost 350 koja dolazi u više od 12 različitih boja i donosi mu najviše zarade.

- Volim stvarati komade koji ljudima donose sreću, ali i rješavaju probleme u njihovim životima - kaže West.

Reper je prije tri godine tvrdio da je dužan 53 milijuna dolara, u isto vrijeme je otkazao turneju koja bi mu donijela velike količine novca i prijavio se u psihijatrijsku bolnicu. Nije mogao spavati i patio je od privremene psihoze. Liječnici su mu dijagnosticirali bipolarni poremećaj, i kako on tvrdi, držali su ga vezanog i 'šopali' ga lijekovima koje je on po izlasku iz klinike jednostavno prestao uzimati i okrenuo se vjeri.



Činjenica je da mnoge kreativne osobe pate od psihičkih poremećaja, kao što su ADHD ili Aspergerov sindrom, koji spada u autistični spektar. Kanye nema ništa protiv toga da ga ljudi zovu kaotičnom osobom, ali ne podnosi kad ga nazivaju ludim. Njegova karijera nikada nije patila zbog ispada. Kanye može reći da obožava Trumpa ili imati slom živaca dok visi sa stropa na koncertu, a oni koji ga podržavaju samo će reći: 'Ah, to je Kanye'.