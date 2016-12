Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Ariana Vela, konzultantica za EU fondove, održala je u Varaždinu prezentaciju na temu Priprema projekta financiranja iz fondova EU – problemi i preporuke za jedinice lokalne samouprave. Tako Vela pojašnjava da pozivi i natječaji EU-a nisu pali s neba nego su produkt strateškog promišljanja što Unija želi razvijati u narednom razdoblju. U skladu s tim su sve države članice trebale uskladiti svoje strateške dokumente koje bi omogućile alokaciju tih sredstava.

„Hrvatska trenutno ima 30-ak strateških dokumenata, no nakon toga su trebali biti napravljeni operativni programi koji su malo zaštekali. U institucionalnom dijelu povlačenju EU sredstava trenutno u Hrvatskoj radi 30-ak raznih državnih i javnih tijela koja se moraju uskladiti. Alokacija za Hrvatsku 2014.-2020. je 10,6 milijardi eura, no pitanje je koliko imamo razvijene kapacitete da to povučemo – niti na razini državne uprave, ali niti na razini jedinica lokalne samouprave. Baze projekata u gradovima su uglavnom iscjepkane te ne postoji u vidu jednog globalnog programa sa svojim manjim varijacijama. To sve ne daje neke konkretne rezultate. Problem da su mnoge studije izvodljivosti nerealne te se s njima teško može realizirati.

Problem su i postoji puno konzultanata na tržištu bez dovoljno iskustva i referenci koji onda zakompliciraju projekt. Brojke i rokovi koji se prijavljuju u projektima se moraju ispoštovati jer slijede financijske korekcije koje mogu biti vrlo neugodne po korisnike“, kaže Vela.