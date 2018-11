Povećao je plaće i dao pozajmnice radnicima koji su se našli u dugovima

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ne možete izraditi kvalitetan proizvod u koji nije ugrađena ljubav i zadovoljstvo. A bez dobrog standarda, toga nema jer dobar proizvod mogu napraviti samo dobar inženjer i dobar radnik, deviza je koju već godinama promovira prvi čovjek Tehnixa iz Međimurja Đuro Horvat. Ove godine je njegov socijalni kapitalizam doživio novi razvoj, čak i u EU okvirima, kad je svojim radnicima, koji prosječno zarađuju 1200 eura mjesečno, dao ukupno 250 tisuća kuna pozajmica kako bi se ovi izvukli iz bankovnih minusa. Tvrtka Tehnix je hrvatski, ali i europski lider u proizvodnji tehnologija za zbrinjavanje i industrijsku reciklažu komunalnog otpada.

“Kad smo kod isplata plaća uvidjeli da neki radnici imaju blokirane račune, rekao sam šefu financija neka sjedne s njima i riješi problem. Maknuli smo ljude iz zagrljaja banaka i njihovih visokih kamatnih stopa. Nekim najvrjednijim radnicima smo povećali plaću, pa oni danas ne osjećaju da vraćaju pozajmicu. To je jednostavan model, a njegova šira primjena mogla bi utjecati na zaustavljanje trenda iseljavanja. U Hrvatskoj je najljepše, ali ako čovjek ima 3000 ili 4000 kuna plaću, onda je gotovo nemoguće živjeti. Osim socijalne komponente, tu su prisutni i gospodarski efekti. Kako smo povećavali plaću, tako smo podizali produktivnost i kvalitetu rada, a to zapravo znači konkurentnost. Jednostavna formula. Ako poslodavac ima imalo moralnosti, to mora prepoznati. Imate ljudi koji imaju jahtu da te strah koliko veliku, a radnici im nemaju marendu. Razvijamo moralni kapitalizam. Pomažemo koliko možemo, uveli smo i 13. plaću, a time i povećali produktivnost. Ne možete napraviti uspješnu tvrtku bez zadovoljnih ljudi”, kaže Horvat. Ističe da će povoljne kredite tvrtke radnici vratiti puno lakše nego što bi to bankama. Štoviše, dio njih ni neće morati “vratiti” kredit Tehnixu jer je Horvat dobrom dijelu radnika povećao plaće, a svima ostalima je dao izazov.

Pet posto za dijete

“Svima smo, eto, ponudili pet posto veće plaće ako ne puše. Prvo, pušenje nije zdravo, drugo, onaj tko puši ima manju produktivnost i veća je mogućnost ozljede na radu”, kaže Horvat. Uz to, svaki radnik koji dobije dijete ima dodatnu povišicu od pet posto.

Tehnix je sredinom godine otvorio novu tvornicu, vrijednu 100-tinjak milijuna kuna, gdje će izrađivati eko proizvode namijenjene globalnom tržištu.

Najviši svjetski standardi

“Tehnix je otvorio svoju osmu modernu ‘eko tvornicu budućnosti’ na 10.000 četvornih metara. Tvornica zadovoljava najveće eko standarde u svijetu. Na krovu ima vlastitu solarnu elektranu od jednog megavata, vjetroturbinu kapaciteta 10 kilovata, sustav potpunog recikliranja otpadnih voda koja će se, pročišćena, dalje koristiti. Sve proizvode koji će se proizvoditi u pogonima tvornice nakon uporabe zamijenit ćemo sistemom ‘staro za novo’ te uporabljene proizvode reciklirati prema uporabnim vrijednostima. Imat ćemo visoki tehnološki i poslovni standard. Tako ćemo pridonijeti jednim dijelom održivosti planete i smanjenju klimatskih promjena, što je i nit vodilja općeg poslovanja kompanije Tehnix - zaštita okoliša. U novoizgrađenoj tvornici proizvodit ćemo proizvode i tehnologije koje smo sami razvili, a plasirat će se u cijeli svijet i to iz područja održivog gospodarenja otpadom koji je danas najveći planetarni problem. Drugo područje su specijalni uređaji za pročišćavanje voda - biorotori. Tu su i naše mobilne naftne pumpe koje su postale europski i svjetski standard. Razvili smo novi proizvod univerzalnih dizala za ljude i terete. To spada u socijalnu ekologiju i veliki je interes tržišta. Vodeća smo projektna i proizvodna firma u mobilnoj arhitekturi. Proizvodimo specijalna komunalna vozila raznih tipova i namjena, ali je najvažnije da troše gotovo 10% manje goriva u eksploataciji. Naša uspješnost je u našim ljudima, u inovativnim proizvodima, u osposobljenim suradnicima, menadžerima firme koji sa mnom uspješno upravljaju kompanijom koja omogućuje visoki standard zaposlenih koji zajedno sa mnom stvaraju zadovoljstvo sebi, svojim obiteljima i roditeljima u našoj lijepoj Hrvatskoj”, kaže Đuro Horvat.

Tvrtka danas zapošljava 500-tinjak ljudi, a ima intencije širenja i otvaranja pogona i izvan hrvatskih granica.