Kako komunicirati sa ljutim i teškim klijentima?

Foto: Fotolia

Emocije su sastavni dio ljudskog življenja. Ljutnja je jedna od emocija za koju ćemo se svi složiti da je negativna. Ljutnja drugih kod svakog od nas izaziva različite reakcije. Netko se povuče kad je suočen s tuđom ljutnjom, netko uzvraća ljutnjom, netko nastoji ljubaznošću smiriti ljutu osobu. Rad sa ljutim i teškim klijentima iscrpljuje, izaziva stres i smanjuje učinkovitost.

NLP sa svojim tehnikama i znanjima omogućava ljudima usvojiti vještine kojima na efikasan način, bez stresa upravljamo ljutim i teškim klijentima.

Poslovni dnevnik vas poziva na jednodnevni treing Komunikacija s ljutim i teškim klijentima koji će se održati 21. RUJNA 2016. s početkom u 9 sati, Oreškovićeva 6h/1, Zagreb

Što ćemo naučiti:

načine upravljanja svojim emocijama kada su „napadnuti“

kako zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut

kako brzo i efikasno smiriti klijenta

što je zabranjeno reći ljutom klijentu

kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog

Cilj treninga

Naučiti polaznike novim vještinama i tehnikama koje će im omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj i osobnoj komunikaciji. Voditi komunikaciju profesionalno, uvjerljivo i odlučno. Upravljati vlastitim stanjma i zadržati osobnu mirnoću u razgovoru s ljutim klijentima i razumijeti ljutnju kao način manipulacije klijenata, kao i procjeniti stanje klijenta i uvjeriti ga da je namjera pomoći klijentu da riješi problem.

Trening obuhvaća tri osnovne cjeline koje uključuju niz tehnika i vještina koje su lako primjenjljive u svakodnevnim kriznim poslovnim situacijama sa „teškim“ kljientima i to su: što je ljutnja i kako ljudi manipuliraju ljutnjom, self managment, words managment. Self managmenta uključuje vještine upravljanja vlastitim stanjima, a words managmenta jezične obrasce koji nam omogućuju efikasnu komunikaciju u svakodevnim poslovnim situacijama.

Pročitaj više OVDJE

Prijavi se na trening OVDJE

Iskoristi kod za popust PD500 i uštedi 500 kn. Kod za popust vrijedi od 8.rujna do 14.rujna 2016. ili do popunjenja grupe i obračunava se na redovnu cijenu kotizacije.

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/