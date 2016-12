Ponovno uvođenje lire ugrozilo bi hrvatske izvoznike u Italiju

Premijer Renzi (na slici sa suprugom)želi više moći za Vladu kako bi mogao provesti ekonomske reforme /REUTERS

Iako je jučerašnji referendum u Italiji bio vezan isključivo za unutarnju parlamentarnu proceduru te zemlje i međusobni odnos donjeg i gornjeg doma parlamenta, europska javnost i mediji posljednjih su tjedana uvelike spekulirali da bi to mogao biti uvod u izlazak Italije iz eurozone, a katastrofičari kažu možda čak i Europske unije.

Tekst smo pisali u nedjelju kada još nisu bili poznati rezultati, no bit referenduma je da postojeća vladajuća nomenklatura na čelu s premijerom Matteom Renzijem želi ubrzati proceduru donošenja odluka u parlamentu kroz smanjenje ovlasti gornjeg doma. Trenutno su donji i gornji dom talijanskog parlamenta gotovo pa ravnopravni u donošenju svih odluka, a to koči njihovo donošenje i mnoge se reforme ne mogu provesti. Katastrofičari očekuju da ako Talijani zaokruže ne i sve ostane status quo, da će Renzi pasti i da će spirala događanja dovesti do velike krize u Italiji, a i EU.

Kako je Italija važan vanjskotrgovinski partner Hrvatske, drugi po ukupnoj razmjene, a prvi po našem izvozu, nametnulo se pitanje kako ovaj problem vide hrvatski gospodarstvenici i boje li se da će Italija izaći iz zone eura. U Udruzi talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj (UTPUH), poručili su da se ništa neće dogoditi jer velika većina Talijana podržava euro te da se mnogi sjećaju nestabilne lire. U Hrvatskoj udruzi izvoznika (HIZ) ipak su malo zabrinutiji te ističu da je svojedobno pridruživanje Italije eurozoni imalo niz negativnih posljedica na talijansko gospodarstvo i životni standard prosječne talijanske obitelji, no da je vrlo mala vjerojatnost da Italija napusti euro, sad ili u narednim godinama.

No, upozoravaju u HIZ-u, scenariji s vrlo malom vjerojatnošću nisu nemogući pa ih ne treba podcijeniti. Posebno ne uzimajući u obzir da se okolnosti iz dana u dan mijenjaju, dok eurozona i EU u cjelini još uvijek nisu pronašli odgovore na sve izazove s kojima se suočavaju. Iako je za sada teško procjenjivati kako bi se na nas odrazilo uvođenje lire, izvoznici očekuju da bi hrvatskim tvrtkama vjerojatno bio otežan pristup talijanskom tržištu, a štetu bi pretrpio i hrvatski turizam.