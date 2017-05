"Imamo samo jednu opciju - ostati u Hrvatskoj"

Moguće je poslovne uspjehe ostvariti i u Hrvatskoj, poručili su sudionici konferencije

Dvodnevna poslovna konferencija namijenjena mladima 'Should I Stay or Should I Go?' održana je sredinom svibnja u zagrebačkom CineStaru u Branimir centru, a u organizaciji portala Studentski.hr. Kako je istaknula voditeljica odnosa s javnošću i zamjenica glavnog urednika portala Studentski.hr Ana Marasović, kao središnji studentski medij u Hrvatskoj svakodnevno se susreću s problemima studenata i mladih što je i bio jedan od razloga zašto su pokrenuli konferenciju.

"Uz naše iskustvo, činjenice pokazuju da su se nezaposlenost mladih i njihovo iseljavanje isprofilirali kao gorući izazovi današnjice. Svjedoci smo masovnog napuštanja Hrvatske i potrage za poslom u inozemstvu. Vjerujući kako se radi o biranju lakšeg, ali lošijeg puta, odlučili smo pokazati svojim vršnjacima da je ipak moguće uspjeti doma. Stoga smo protekla otprilike dva mjeseca radili na pripremi poslovne konferencije 'Should I Stay or Should I Go?'", ispričala je u razgovoru za Poslovni dnevnik.

Dodala je i da su s ciljem nagovaranja mladih da ostanu u Hrvatskoj u goste pozvali uspješne pojedince, pokretače vlastitih biznisa, tvrtke koje otvaraju svoja vrata onima koji žele raditi. Oni su, ističe, svojim inspirativnim različitim poslovnim pričama jednoglasno zaključili da imamo samo jednu opciju - ostati. Prvi dan konferencije obilježila zanimljiva predavanja domaćih poduzetnika, članova studentskih udruga te radionica koju su održali predstavnici hrvatskih institucija.

Među prvima bili su Natko Bošnjak i Slaven Pokrivko koji su osmislili sustav zaštite bicikala bike2lock, zatim Daniel Ackermann, osnivač agencije Degordian, a sudjelovao je i Pavao Pahljina koji je predstavio elektroničkog ljubimca nadaleko poznatog kao STEMI-jev pauk. Drugi dan na pozornicu su stupili i Darko Gebaei - jedan od pokretača startupa Agrivi te predstavnik brenda RNB Confusion Adnan Mehmedović Medo koji je predstavio svoj poslovni put u kojem je iz podruma devedesetih godina došao do najboljih hrvatskih party destinacija, gdje organizira tulume za više od 15 tisuća ljudi. Suosnivač Sustava javnih bicikala Ante Gustin ispričao je priču o svom startupu, a Maja Šiprak predstavila je svoj brend Bouvier Cosmetics.