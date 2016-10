Poduzetnici u Zaprešiću educirali se o novim tehnologijama, EU fondovima te tehnikama pregovaranja

Foto: Davor Višnjić / Pixsell

U sklopu Poslovnog uzleta grada Zaprešića održane su u petak i besplatne edukacije za tamošnje poduzetnike. Tako su mali i srednji poduzetnici te obrtnici iz Zaprešića imali priliku saznati kako primjeniti moderne tehnologije u poslovanju, kako izraditi projekt i dobiti novac iz Eu fondova te kako uspješno pregovarati.

Krešimir Jusup iz HT-a predstavio je poduzetnicima u Zaprešiću Cloud usluge na radionici “Kako vam nove tehnologije mogu olakšati svakodnevne poslovne izazove”. Jusup je okupljenima pokušao pojasniti kako tehnologija utječe na naš život, a posebice na konkurentnost u poslovanju kroz slikovite primjere tipičnog ureda prije 20-ak godoina i danas. Jusup ističe da je u većini slučajeva puno efikasnije, sigurnije, a i jeftinije, iznajmljivati usluge iz clouda nego kupovati gotova softverska rješenja, bilo da se radi o standardnom Officeu ili pak o nekom specijaliziranom softveru. Iako većina poduzetnika, a i samih građana, i dalje smatra da su cloud usluge nešto daleko, skupo i komplicirano, HT-ov stručnjak je pojasnio da već danas većina građan koristi usluge poput Facebooka, Gmaila, Dropoxa, Instagrama te niza ostalih koje su bazirane na cloudu, a da korisnici najčešće nisu toga niti svijestni. Stoga smatra da nema nikakvog razloga da još uvijek postoji poveliko nepovjerenje prema novim tehnologijama u poslovanju.

Konzultant Simon Ferjuc iz tvrtke Tetida predstavio je poduzetnicima u Zaprešiću EU fondove i načine kako doći do sredstava za ruralni razvoj i gospodarstvo. Riječi je bilo o tome kako pronaći najbrži put do bespovratnih sredstava, zatim o poslovnom pristupu od ideje do programa, natječaja, pregleda zahtjeva, predaje potrebne projektne dokumentacije, procjene projekta, pregovora, provedbe projekta i revizijama. Toni Babić iz konzultantske tvrtke Praktikum sustavi predavao je u Zaprešiću o načinima upravljanja vlastitim vremenom te kako prezentacijskim vještinama ostaviti dobar dojam u prvih 90 sekundi sastanka. Kako je pojasnio Babić, ove vještine su podjednako bitne poduzetnicima, menadžerima i rukovoditeljima raznih razina, prodavačima, odvjetnicima te bankarima" Jako je važno pripremiti pregovaračke strategije, kako upravljati prigovorima te se upoznati s najvažnijim pregovaračkim tehnikama", kazao je Babić te nauzočne detaljno upoznao s pet ključnih koraka pregovaračkog procesa - izgradnja rapora, ispitivanje, prezentacija i argumentacija, pregovaranje i zaključivanje. Inače, Toni Babić je certificirani NLP trener.