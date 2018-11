Plenković: 'Rasteretili smo poduzetnike i srezali birokraciju' Ulagači: 'Presporo i u nedovoljnoj mjeri'

Foto: Getty Images

Premijer Andrej Plenković ustvrdio je u petak, osvrćući se na jučerašnje preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja u Hrvatskoj koje je iznijelo šest inozemnih komora i organizacija, da je Vlada učinila velike pomake po pitanju poreznog rasterećenja, smanjivanju barijera i ubrzavanju procedura.

Na pitanje novinara o istraživanju tih komora, u kojem su konstatirali da ne vide dovoljan napredak, a da je prema nekim tvrtkama koje su sudjelovale u istraživanju porezno opterećenje u proteklih pet godina i poraslo, Plenković je kazao da "ono što zna su rezultati porezne reforme koja se radila u mandatu ove Vlade".

"Ako je to neki pogled od pet godina pa uključuje 40 puta izmijenjene porezne zakone SDP-ove Vlade, možda se to odnosilo na to vrijeme", odgovorio je Plenković koji je sudjelovao na otvorenju sajma "Hrvatski otočni proizvod" na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Plenković kaže da se treba dobro pogledati sve što je išlo prema rasterećenju, smanjivanju administrativnih barijera i ubrzavanju procedura u vrijeme njegove Vlade, pri čemu je posebno apostrofirao i novi zakon o javnoj nabavi, koji je doveo do njene transparentnosti.

"Mislim da smo s te strane napravili velike pomake i ne vidim baš da bi oni koji to prate s apotekarskom vagom mogli zaključiti da smo nazadovali", poručio je Plenković.

U četvrtak je šest komora i organizacija u Hrvatskoj, među kojima američka, austrijska, talijanska, njemačka i nordijska gospodarska komora, poručilo da su neučinkovita javna uprava, pravna nesigurnost, porezno opterećenje, nedostatak stručne radne snage i rad Vlade ključne prepreke poslovanju u Hrvatskoj.

To je pokazalo istraživanje provedeno među 473 tvrtke članice tih organizacija, a rezultati pokazuju, unatoč nekim osjetnim promjenama na bolje, da su tvrtke i potencijalni ulagači i dalje suočeni s brojnim preprekama.

Pritom, ocjenjuje se da se poboljšanja u hrvatskom gospodarstvu, u usporedbi s ostatkom Europe, događaju presporo i u nedovoljnoj mjeri.

U istraživanjima američke, kanadske i nordijske komore samo 13 posto tvrtki smatra da su uvjeti poslovanja u Hrvatskoj među najboljima u srednjoj i istočnoj Europi, dok ih 36 posto smatra da su među najlošijima ili čak najlošiji.

Nedavno su objavljena i dva značajna izvješća o konkurentnosti gospodarstava u svijetu.

U izvješću Svjetske banke o regulativi poslovanja 'Doing Business', objavljenom krajem listopada, Hrvatska je zauzela 58. mjesto među ukupno 190 zemalja, što predstavlja pad za sedam mjesta u odnosu na prošlogodišnji plasman.

U izvješću o globalnoj konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma (WEF), objavljenom polovicom listopada, Hrvatska je, pak, na listi globalne konkurentnosti za 2018. godinu na 68. mjestu među 140 gospodarstava svijeta.