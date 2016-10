Odabrani finalisti Zagreb Connecta na kojeg dolazi i Bruce iz Iron Maidena

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

U Zagrebu će se krajem studenoga održati najveći do sad, barem tako tvrde organizatori, međunarodni gospodarski događaj u Hrvatskoj - konferencija startupova i poslovnih anđela Zagreb Connect, a koja će biti održana u sklopu globalnog događanja EBAN Winter University 2016.

Kako je u ponedjeljak u Zagrebu pojasnio Davorin Štetner, predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela - CRANE i organizator Konferencije, očekuje se da će u Zagreb doći više od 400 poslovnih anđela uključujući i arkanđele s desecima milijuna eura potencijalnih investicija poput Brucea Dickinsona, predavača grupe Iron Maiden, Dov Morana iz Izraela koji se smatra “ocem” USB memorije te Johanna Hansmanna koji slovi za najboljeg europskog poslovnog anđela. Konferenciju će uveličati i čelnici Bloomberga te Cisca, a očekuje se da će se u Zagrebu naći i stručnjaci NASA-e, Europske svemirske agencije te niza ostalih korporativnih i znanstvenih institucija.

“Već sad mogu reći da nas očekuje spektakl. "

Na Zagreb Connect se prijavilo 150 timova od kojih je njih 110 zadovoljilo kriterije. Odabrano je 20 finalista koji će se moći prezentirati investitorima, no isto tako će biti prostora da u kontaktiva na licu mjesta svoju priliku nađu i svi ostali startupovi koji nisu ušli u finalni izbor ili se čak nisu ni prijavili na ovo natjecanje”, kazao je Štetner. U finalni izbor je ušlo 20 startupova iz sedam zemalja svijeta, a 12 ih je iz Hrvatske, najviše iz samog Zagreba. Domaći projekti koji će se predstaviti na Zagreb Connectu su: Angler, Balmaris, Budgeteer, Happy to Visit, Kakis positive toilets, myBrushies, Nanodiy, Pet Finder, Run Zagreb, Tinitus Off, Trakbar te Volio.

Tu će se naći i Shoployal iz Irske, Feelif, Oculos diagnostika i 45HC.com iz Slovenije, Kidsy iz Danske, Lionscube iz BiH, Fowaft iz Ujedinjenog Kraljevstva, a svakako je, barem po mjestu svog sjedišta, najegzotičniji GoLexigo s Jamajke. Nagradni fond je 100 tisuća eura, a osim stručnog žirija, nagrade će dodijeliti posjetitelji te Grad Zagreb.