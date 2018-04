Od 2013. prihodi od prodaje usluga godišnje rastu 3,7 posto

Najprepoznatljivija ponuda sajma je poljoprivredna mehanizacije /Damir Špehar/PIXSELL

U razdoblju od 6. do 8. travnja na Sajamskom prostoru u Gudovcu ove se godine održava 21.Proljetni međunarodni bjelovarski sajam, sajamska manifestacija koja je dobro poznata ne samo na prostoru Hrvatske nego i u širem europskom okruženju. "To je manifestacija koja se na našem sajmu održava nešto kraće nego naša najstarija sajamska manifestacija - Jesenski sajam. No bez obzira na taj podatak ovaj sajam je po mnogu čemu jedinstven", kaže direktor Bjelovarskog sajma Davorin Posavac.

Strani izlagači

Sajam se ove godine prostire na 155.000 m2, od čega je za potrebe različitih priredbi prilagođeno 6000 m2 zatvorenog prostora, 1800 m? nadstrešnica, 70.000 m2 otvorenog prostora te 75.000 m? parkirnog prostora. Uz domaće izlagače prijavljeno je oko 10 posto stranih izlagača koji dolaze samostalno iz inozemstva i strani izlagači koji izlažu putem zastupnika, kažu na sajmu. Kako ističu ovogodišnji Proljetni sajam sigurno će biti novo proljetno osvježenje sajamskih događanja na našim prostorima. Bit će i mjesto prezentacije novih modernih tehnoloških dostignuća, poljoprivredne mehanizacije ali i dobre domaće hrane i poljoprivrednih proizvoda. Sve potrebno za proljetnu sjetvu i zaštitu bilja bit će dostupno na jednom mjestu, a ove se godine priprema i gastro show, mjesto degustacije dobre tradicionalne kuhinje.

Bajs Sajam je i turistička promociju našega kraja, što potvrđuju brojke.

"Proljetni međunarodni bjelovarski sajam iz godine u godinu raste zbog osluškivanja stanja gospodarske situacije, praćenja trendova i prepoznavanja potrebe i potražnje za određenom opremom, tehnologijom. Zato ovogodišnji sajam ima i podmanifestaciju 3. Drvni svijet koja sadrži prezentaciju opreme i tehnologije za šumarstvo i drvnu tehnologiju", kaže Posavac. Uz to, najveća i najprepoznatljivija ponuda Proljetnog sajma je poljoprivredna mehanizacije svih tipova traktora i potrebnih priključaka koji se koriste od obrade oranica, vinograda do maslinika, ističe Posavac.

Prošlogodišnji Proljetni sajam nastavio je trend pozitivnog rasta prihoda. Bez obzira na to što izlažu najveće kompanije, prostora uvijek ima i za male poduzetnike bez kojih sajam ne bi bio to što treba biti, kaže. Proljetni sajam ima rast prihoda od prodaje usluga koji je od 2013. godine zabilježio prosječni godišnji rast od 3,7 % . Na lanjskom Proljetnom sajmu izlagalo je 465 izlagača na izložbenoj površini od 16.803 m2.

Osnivači sajma su Bjelovarsko bilogorska županija i Grad Bjelovar s udjelima 60% i 40%. Značaj za Grad Bjelovar i Bjelovarsko bilogorsku županiju je zasigurno velik s obzirom na to da u dane sajmovanja postaje centar zanimanja u regiji. "Proljetni sajam održava kontinuitet uspješnosti, te se razvija i posjetiteljima nudi najbolje iz domene poljoprivrede, gospodarstva i obrtništva. Moram reći kako je naš sajam čvrsto zauzeo svoje mjesto na europskoj karti sajmovanja i drži taj svoj visoki rejting. Došli smo u rang najposjećenije manifestacije s brojem prodanih ulaznica", ističe župan Bjelovarsko-bilogorski Damir Bajs.

Posavac Ovogodišnji sajam ima i podmanifestaciju 3. Drvni svijet.

Kaže kako se stalno ostvaruje poboljšanje uvjeta za izlagače, brojne posjetitelje koji ga obiđu, a u konačnici se stječu i dobra iskustva svih onih koji su kroz sajam sklopili dobre poslove ili su ostvarili i financijsku dobit prodajom svojih proizvoda na samom sajmu. "Sajam je prilika za turističku promociju našega kraja. Za vrijeme održavanja i Proljetnog i Jesenskog bjelovarskog sajma naši turistički kapaciteti mjesecima ranije se rezerviraju. Mogu reći da za vrijeme tih sajmova u našoj županiji nećete pronaći smještaj u zadnji tren, a popunjavanjem naših smještajnih kapaciteta izlagači i posjetitelji koji ostaju više dana posežu za smještajem i u okolnim županijama", ističe Bajs.

Važnost poljoprivrede

"Krajem 2014. imali smo nešto manje od 38 tisuća turističkih noćenja, da bi prošlu godinu završili s brojkom od 85 tisuća noćenja. Rast je to za gotovo 60% u četiri godine. U to ne ulaze jednodnevni dolasci naših turista kojih je na nivou godine preko 400 tisuća", ističe župan Bjelovarsko-bilogorske županije kojoj 20% BDP-a proizlazi iz poljoprivrede.

"Tradicionalno, cjelokupno gospodarstvo se temelji na poljoprivredi i prerađivačkoj industriji, a kao podatak koji ide u prilog tome je da se 21% stanovništva županije bavi nekim oblikom poljoprivredne proizvodnje. Tradicionalno je vrlo jako govedarstvo, po broju goveda, broju gospodarstava koja drže goveda, broju isporučitelja mlijeka i količinu isporučenog mlijeka Bjelovarsko-bilogorska županija zauzima prvo mjesto u Hrvatskoj", kaže Bajs i nadodaje kako u županiji ima 11.279 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Natjecanje u jedenju bifteka i izbor Gudosječe

Zabavni program za sve generacije

Na danima Sajma održat će se natjecanje u jedenju bifteka, a pobjednik će biti onaj koji najbrže pojede 300 grama bifteka i prilog. Salers - sljubljen s prirodom - moto je hrvatske udruge uzgajivača istoimene pasmine goveda, koja će izložbom nastojati ukazati na posebnost ove pasmine, ali i prezentirati gastronomske specijalitete od govedine ove vrste. U znaku hrane bit će i štand izlagača Podravka, koji će kroz Gastro show nastojati zabaviti sve nazočne, a možda im dati ideje za neke nove recepte. Husqvarna priprema natjecanje koje će sastojati od tri discipline, a to su izmjena lanca na pili, kombinirani prerez i zabijanje čavala. Za svakog natjecatelja sprema se nagrada, a najspretniji će postati vlasnikom motorne pile. Husqvarna 372XP koji će doma otići s titulom novog Gudosječe. Kako ne bi sve bilo za odrasle, održat će se i nekoliko radionica za djecu.