NOVI raspored održavanja seminara 2018.

Foto: Fotolia

Poslovni dnevnik organizira za Vas jednodnevne poslovne seminare u suradnji sa vodećim stručnjacima. U tijeku su upisi na jednodnevne seminare koji se održavaju u Zagrebu. Odaberite najbolji poslovni seminar za sebe.

Iskoristite popust od 450 kn za rane prijave i dodatni popust za grupe polaznika iz iste tvrtke.

Raspored održavanja poslovnih seminara:

31.01.2018. Pregovaranje i vježbe komunikacije

7. 2. 2018. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima

8. 2. 2018. Kako uspješno motivirati zaposlenike

13.2.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

15.2. 2018. Vještine prezentiranja - Dobra prezentacija je pola posla

16.2.2018. Poslovna komunikacija i poslovni bonton

21.2.2018. Prodaja iz prakse - Potrebe, navike i ponašanje kupaca

23.2.2018. Vođenje tima i suradnja unutar tima

27.2.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

28.2.2018. Time management - neučinkoviti sastanci

15.3.2018. Leadership: delegiranje, motiviranje i konflikti

20.3.2018. Upravljanje radnim učinkom zaposlenika

22.3.2018. Vještina vođenja "teških" i konfliktnih zaposlenika

Detaljan program svih seminara možete pogledati na www.poslovni.hr/seminari/ ili nas kontaktirajte na e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA

13.2.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca Na edukaciji ćemo naučiti:

• kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno

• pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)

• naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)

• alati koji će brzo i učinkovito rješavanje prigovora (komunikacija, druga perspektiva)

• kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste, ton, ključne riječi…)

• 7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte, neutralizirajte, provjera…)

• 3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom

• 3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)

• kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,

• najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe komunikacije i postavljanja pitanja

31.01.2018. Pregovaranje i vježbe komunikacije Na edukaciji ćemo naučiti:

kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)

kako potaknuti i ostvariti suradnju sa potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja

kako reagirati u kritičnim situacijama kada ste izvrgnuti pritisku, inzistiranju, prljavim taktikama?

taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)

kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)

kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija

kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta

ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put

zauzeti neutralnu poziciju i realno sagledati situaciju, graditi most razumijevanja i povjerenja

tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema

tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri

7. 2. 2018. NLP Komunikacija s ljutim i "teškim" klijentima Na edukaciji ćemo naučiti:

Upravljati vlastitim emocijama kada smo „napadnuti“

zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut

brzo i efikasno smiriti ljutog i “teškog” klijenta

što je zabranjeno reći ljutom klijentu

umijeće postavljanja pitanja kojima dobivamo željeni odgovor

kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog

vještine aktivnog slušanja koje doprinose smanjenju konflikta u komunikaciji

jezični obrasci koji omogućavaju da svaku situaciju okrenemo u svoju korist

8. 2. 2018. Kako uspješno motivirati zaposlenike Na edukaciji ćemo naučiti:

Što (de)motivira vaše zaposlenike za posao?

Pojam motivacije, vrste i principi

Menadžerski stil upravljanja i kako utječe na motivaciju zaposlenika

Znanost i teorija motivacije, metode i tehnike u praksi

Intrinzična i ekstrinzična motivacija

Materijalna i nematerijalna motivacija

Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju

Sukob generacija i što motivira mlade/stare zaposlenike?

Motiviranje SMART ciljevima

Motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom

Motiviranje razvojem kompetencija zaposlenika

13.2.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca Na edukaciji ćemo naučiti:

kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno

pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)

naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)

alati koji će brzo i učinkovito riješiti prigovore (komunikacija, druga perspektiva)

kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste,ton,ključne riječi…)

7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte,neutralizirajte,provjera…)

3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom

3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)

kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,

najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe.

15.2. 2018. Vještine prezentiranja - Dobra prezentacija je pola posla Na edukaciji ćemo naučiti:

Plan strukture prezentacije utemeljen na stilovima učenja

Kako se pripremiti za prezentaciju - tehnička i osobna priprema

Komadanje i redanje sadržaja -storyboardng

Početak prezentacije - izgrađivanje odnosa sa publikom

Verbalna i neverbalna komunikacija tijekom prezentacije

Storytelling -pričanje priče u prezentaciji

16.2.2018. Poslovna komunikacija i poslovni bonton Na edukaciji ćemo naučiti:

važnost dobre poslovne komunikacije i poslovnog bontona

komunikacijski okvir: što je komunikacija te forme poslovne komunikacije

neverbalna komunikacija i poštivanje internih smjernica ("kućnog reda"): odijevanje, osobna higijena, make-up, čistoća, geste, mimika, kašnjenje, trening osmijeha, ljubaznost i dr.

paraverbalna komunikacija i emocije: ton glasa, akcent, brzina govora, ljutnja, zajedljivost i dr.

stilovi komuniciranja: agresivna, pasivna, pasivno-agresivna, asertivna komunikacija

emocionalna inteligencija: kako upravljati svojim i tuđim emocijama i ostvariti rapport, kontrola bijesa

bonton, poslovna kultura i uljudnost: zlatna pravila pristojnosti

dobra interpersonalna komunikacija u funkciji dobrih međuljudskih odnosa u timu

komunikacija i etika: poštivanje različitosti ljudi, diversity na radnom mjestu

osobni imidž kao komunikacija brenda tvrtke i kompanijskih vrijednosti te kako se to odražava na korisnike

21.2.2018. Prodaja iz prakse - Potrebe, navike i ponašanje kupaca Na edukaciji ćemo naučiti:

Znati kako se pripremiti za prodajni sastanak.

Razumjeti zašto je važno poznavati potrebe, navike i ponašanja klijenata i konkurencije.

Znati kako razlučiti činjenice od pretpostavki o klijentima, tržištu, konkurenciji.

Znati kako predstaviti proizvode na jasna i učinkovit način.

Znati kako istaknuti isplativost proizvoda klijentima da ga klijenti prihvate kao najbolje rješenje u odnosu na ostalu u ponudi na tržištu.

Znati kako rješavati nedoumice klijenata tijekom prodajnog razgovora s ciljem zaključivanja prodaje.

Naučiti tehnike za poticanje povećanja prodaje.

Steći nove dodatne tehnike za zatvaranje prodaje.

Biti svjesni načina na koji komuniciraju sa klijentima i kako komunikacija utječe na prodajne rezultate i odnose sa klijentima.

Razumjeti zašto je važan postprodajni proces i kako ga provoditi

23.2.2018. Vođenje tima i suradnja unutar tima Na edukaciji ćemo naučiti:

učinkovito vođenje tima kroz prepoznavanje različitih timskih uloga (po Belbinovom modelu)

diversity u timu (razlike u osobinama ličnosti, preferiranom načinu rada, međugeneracijski timovi...) te pretvaranje različitosti članova tima u njegove glavne prednosti

faktori koji utječu na stvaranje grupne kohezije

preduvjeti i prevencija stvaranja konflikata te kako njima upravljati

komunikacijski stilovi ponašanja u konfliktima

rukovoditelj kao facilitator - konstruktivno upravljanje sastancima

kako motivirati zaposlenike

kako i što delegirati zaposlenicima, da bi se postigao što veći radni učinak

27.2.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom Na edukaciji ćemo naučiti:

što je upravljanje?

uspješan razvoj zaposlenika i stil vođenja

delegiranje kao alat razvoja članova tima

što (ne) treba delegirati, kako i kada?

proces delegiranja, prepreke i tipične greške

upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva

delegiranje i efikasno upravljanje vremenom

delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

28.2.2018. Time management - neučinkoviti sastanci Na edukaciji ćemo naučiti:

Da li je sastanak uopće nužan

Kako pripremiti sastanak - elementi koji utječu na efikasnost sastanka, optimalno vrijeme trajanja i aktivno sudjelovanje sudionika.

Agenda - kako pripremiti dnevni red za učinkovit sastanak

Kako započeti sastanak - poticaj sudionika na sudjelovanje

Prezentacija ili razgovor i diskusija - za koje teme odabrati prezentacije, a za koje razgovor i diskusiju.

Što kada sudionici “ skreću” s teme- kako voditi sastanka u skladu s dnevnim redom

Kako sa konfliktnim sudionicima

Kako završiti sastanak

15.3.2018. Leadership: delegiranje, motiviranje i konflikti Na edukaciji ćemo naučiti:

Što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika

Koji su stilovi vođenja

Proces delegiranja zadataka, prepreke i tipične greške

Motivacija i tehnike motivacije u praksi

Uzroci (ne)motiviranosti članova timova

Materijalna i nematerijalna motivacija

Utjecaj nagrade i kazne na motivaciju zaposlenika

povratna informacija: motiviranje pohvalom i konstruktivnom kritikom

konflikti na radnom mjestu, strategije rješavanja konflikata korak po korak

20.3.2018. Upravljanje radnim učinkom zaposlenika Na edukaciji ćemo naučiti:

Što je sustav upravljanja radnim učinkom?

Povezanost strategije s ciljevima zaposlenika

Što su ciljevi, kompetencije i standardi

Kako kvalitetno postaviti ciljeve i kako pratiti (mjeriti) njihovu realizaciju

Kako dati i kako primiti povratnu informaciju

Kako voditi evaluacijske razgovore

Nagrađivanje te razvoj karijere zaposlenika

Kompetencije rukovoditelja za uspješno upravljanje radnim učinkom

Trendovi u upravljanju radnim učinkom

22.3.2018. Vještina vođenja "teških" i konfliktnih zaposlenika Na edukaciji ćemo naučiti:

učinkovito vođenje tima

što su konflikti na radnom mjestu: izvorišta, vrste, dinamika i faze

stilovi ponašanja u konfliktima i komunikacija

kako spriječiti nastajanje konfliktnih situacija

strategije rješavanja konflikata korak po korak

komunikacijske tehnike i alati

davanje i primanje povratne informacije

medijacija: kako posredovati u rješavanju sukoba drugih

poticanje suradnje u timu

Organizator seminara: Poslovni dnevnik Večernji list d.o.o.

Za dodatne informacije ili organizaciju internog treninga obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/