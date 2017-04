NLP trener Toni Babić predstavio novi kut gledanja na prodaju

Foto: Damir Špehar / Pixsell

U sklopu Poslovnog uzleta u Koprivnici održana je i besplatna interaktivna radionica nazvana Prodaja za 5 - thinking outside the box?, namijenjena poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima i svim zainteresiranima. Tom je prilikom certificirani NLP trener Toni Babić okupljenima predstavio novi kut gledanja na prodaju, odnosno ukazao važnost razumijevanja pitanja poput što to ljudi kupuju i kako kupuju, zašto su važne povratne informacije i reklamacije, o zaključivanju prodaje te brojne druge.

Babić, uz to što je certificirani NLP trener i predavač s dugogodišnjim iskustvom, ujedno je i osnivač tvrtke Praktikum sustavi, agencije za razvoj ljudskih potencijala koja organizacijama i pojedincima pomaže razviti motivaciju, vještine i obrasce ponašanja potrebne za uspjeh.

„Pomažem poduzetnicima da kvalitetnije upravljaju ljudskim potencijalima i da bolje prevladaju vlastite izazove, a time i postignu ono što žele“, poručio je u uvodu. Cilj je postati najboljim bez obzira na djelatnost jer je to ono što pojedinca razlikuje od mase, a to je ujedno i ono što se nerijetko zaboravi, kaže Babić. Sve navedeno primjenjivo je i na vještine prodaje.

„Prodaja je komunikacija sa tri važna čimbenika - verbalnom, neverbalnom i paraverbalnom komponentnom. Informacije primamo vizualno, auditivno, kinestetički, olfaktorno i gustatorno. Dodajmo tome i uvjerenja, odnosno unutarnju reprezentaciju, i dobijemo iskustvo“, ukazao je na sastavne dijelove prodajnog procesa.

U konačnici, pokreti i dojam kakav ostavljamo, a kojega nerijetko nismo svjesni uvelike utječe na našu uspješnost. Jedna od „tajni“ uspjeha postizanje je rapora, odnosno određene atmosfere bliskosti s kupcem. Tako su do kraja radionice koprivnički poduzetnici saznali kako poraditi na loše postavljenim strategijama, kako razviti povjerenje kod kupaca, kao i neke specifične vještine poput čitanja neverbalne komunikacije zahvaljujući kojoj lakše pristupamo drugim osobama.