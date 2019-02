Napretka ima, ali i dalje često novi zakoni ne rješavaju nego produbljuju problem

Tatjana Josipović, profesorica na zagrebačkom Pravnom fakultetu/Marko Lukunić/PIXSELL

Braniti domaće sudstvo zvuči kao nemoguća misija, no treba reći da njegova percepcija ipak ne odražava pravo stanje stvari. Istina je da Hrvatska ima najviše neriješenih sporova u EU, te da imamo najviše sudaca per capita, no isto tako imamo relativno najveći broj priljeva novih predmeta. Istina ...