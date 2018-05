Najava seminara za lipanj i srpanj

Poslovni dnevnik organizira jednodnevne seminare za Vas! Interaktivne radionice pridonijet će poboljšanju vaših poslovnih vještina. Odaberite najbolji seminar za sebe i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme.

LIPANJ

07.06.2018. Upravljanje radnim učinkom zaposlenika

08.06.2018. Time management - neučinkoviti sastanci

12.06.2018. Kako prezentirati sebe, svoj proizvod/uslugu/projekt/ideju

13.06.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

14.06.2018. Komunikacija - 4 ključa uspjeha

15.06.2018. Vođenje tima i suradnja unutar tima

19.06.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

SRPANJ

03.07.2018. Poslovni bonton

04.07.2018. TURIZAM – Izvrsnost usluge i zahtjevni gosti

10.07.2018. NLP Komunkacija s ljutim i „teškim“ klijentima

11.07.2018. Prodaja iz prakse: Potrebe, navike i ponašanje kupaca

12.07.2018. Leadership: delegiranje, motiviranje i konflikti

17.07.2018. Pregovaranje i vježbe komunikacije

19.07.2018. Uspješno poslovno komuniciranje telefonom

KRATAK SADRŽAJ SEMINARA

7.6.2018. Kako povećati radni učinak zaposlenika

Koje teme možete očekivati i što ćemo naučiti:

Upravljati radnim učinkom zaposlenika.

Koja je veza između strategije poduzeća i ciljeva koje postavljate zaposlenicima.

Kako kvalitetno postaviti ciljeve i kako pratiti (mjeriti) njihovu realizaciju.

Nagrađivanje te razvoj karijere zaposlenika.

Kako dati i kako primiti povratnu informaciju zaposlenicima.

Koje kompetencije treba imati rukovoditelj za uspješno upravljanje zaposlenicima.

Trendovi u upravljanju radnim učinkom, kako to rade uspješni manageri, voditelji, direktori.

08.6.2018. Time management - neučinkoviti sastanci

Naučite:

Kako pripremiti dnevni red za učinkovit sastanak

Kako potaknuti sudionike na aktivno sudjelovanje

Što kada sudionici skreću s teme

Kako s konfliktnim sudionicima

Dodjela zaduženja i praćenje realizacije

Follow up

12.6.2018. Kako prezentirati sebe, svoj proizvod/uslugu/projekt/ideju

Teme:

Postavljanje plana prezentiranja

Razrada strukture prezentiranja

Tehnička i osobna priprema

STORYBOARDING - komadanje i redanje sadržaja

Izgrađivanje odnosa s publikom

Verbalna i neverbalna komunikacija

STORYTELLING - pričanje priče u prezentaciji​

13.6.2018. Upravljanje prigovorima i pritužbama kupaca

Kako profesionalno upravljati prigovorima i zašto je to bitno

Pripremite se (niža kvaliteta proizvoda, spora isporuka, pogrešne informacije)

Naučite kako spriječiti nastajanje pritužbi (fokus na rješenje, kontrola emocija, razumijevanje)

Alati koji će brzo i učinkovito rješavanje prigovora (komunikacija, druga perspektiva)

Kako ostvariti jasnu verbalnu komunikaciju (geste, ton, ključne riječi…)

7 koraka do rješenja prigovora (slušajte,pitajte, neutralizirajte, provjera…)

3 vrste pitanja i kako pomoću njih upravljati komunikacijom

3 pozicije perspective (agresija, žrtvovanje, nezainteresiranost)

Kako se nositi sa stresnim situacijama, što napraviti kad dođe do konflikta,

Najpraktičnija rješenja, primjeri i vježbe komunikacije i postavljanja pitanja

14.6.2018. Komunikacija - 4 ključa uspjeha

Na treningu 4 ključa uspjeha naučit ćete:

Što je NLP - metodologija uspješnih.

Uvjerenja uspješnih ljudi pokretačka snaga prema uspjehu.

Kako je neuspjeh iluzija i zašto vjerujemo da postoji.

Kako sve što nam treba za uspjeh je u nama samima i kako probuditi unutarnju snagu i moć.

Koji su mentalni procesi i kako utječu na naš svakodnevni život.

Kako nastaju naše misli i kako upravljati njima.

Kako kontrolirati negativne razgovore sami sa sobom.

Kako je podrazumijevanje jednako nerazumijevanje.

Razlozi nerazumijevanju u komunikaciji i kako ih spriječiti.

Učinkovit način uspostavljanja efikasnih odnosa s okolinom bez stresa i sukoba.

Kako „čitati“ verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

Kako najfleksibilnija osoba kontrolira sustav.

Kako je moguće da se ne razumijemo s drugim ljudima.

5 elemenata koji svaki postavljeni cilj treba imati da bi se ostvario.

15.6.2018. Vođenje tima i suradnja unutar tima

Koje su teme?

Učinkovito vođenje tima kroz prepoznavanje različitih timskih uloga (po Belbinovom modelu)

Raznolikost u timu (razlike u osobinama ličnosti, preferiranom načinu rada, međugeneracijski timovi...) te pretvaranje različitosti članova tima u njegove glavne prednosti.

Faktori koji utječu na stvaranje grupne kohezije.

Preduvjeti i prevencija stvaranja konflikata te kako njima upravljati.

Komunikacijski stilovi ponašanja u konfliktima.

Rukovoditelj kao facilitator - konstruktivno upravljanje sastancima.

Kako motivirati zaposlenike.

Kako i što delegirati zaposlenicima, da bi se postigao što veći radni učinak.

19.6.2018. Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom

Koje su teme?

Kako učinkovito rukovoditi zaposlenicima

Koje stilove vođenja razlikujemo

Što je potrebno za uspješan razvoj zaposlenika

Delegiranje kao alat razvoja članova tima

Što (ne) treba delegirati, kako i kada?

Proces delegiranja, prepreke i tipične greške

Upravljanje zaposlenicima pomoću ciljeva

Delegiranje i efikasno upravljanje vremenom

Delegiranje i povratna informacija zaposlenicima o učinku

03.07.2018. Poslovni bonton

Teme:

Neverbalna komunikacija i poštivanje internih smjernica

Paraverbalna komunikacija i emocije: ton glasa, akcent, brzina govora, ljutnja, zajedljivost

Stilovi komuniciranja: agresivna, pasivna, pasivno-agresivna, asertivna komunikacija

Emocionalna inteligencija: kako upravljati svojim i tuđim emocijama, kontrola bijesa

Dobra interpersonalna komunikacija u funkciji dobrih međuljudskih odnosa u timu

Komunikacija i etika: poštivanje različitosti ljudi na radnom mjestu

04.07.2018. TURIZAM – Izvrsnost usluge i zahtjevni gosti

Koje teme ćemo obraditi:

Šest tipova gostiju i njihova tipična ponašanja – Kako ih razaznati i koju vrstu komunikacije upotrijebiti.

Prigovori - Kako ih riješiti u 6 koraka.

Gost treba donijeti odluku? – Potaknite ga da donese odluku brzo i na obostrano zadovoljstvo pomoću pametno postavljenih pitanja.

10.07.2018. NLP Komunikacija s ljutim i teškim klijentima

Što ćemo naučiti:

Načine upravljanja svojim emocijama kada su „napadnuti“

Kako zaštiti sebe i efikasno riješiti situacije kad je klijent ljut

Kako brzo i efikasno smiriti klijenta

Što je zabranjeno reći ljutom klijentu

Kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog

11.07.2018. Prodaja iz prakse: Potrebe, navike i ponašanje kupaca

Na edukaciji ćemo naučiti:

Kako se pripremiti za prodajni sastanak.

Prepoznati potrebe, navike i ponašanja klijenata i konkurencije.

Razlučiti činjenice od pretpostavki o klijentima, tržištu, konkurenciji.

Kako predstaviti proizvode na jasan i učinkovit način.

Kako istaknuti isplativost proizvoda klijentima da ga klijenti prihvate kao najbolje rješenje u odnosu na ostalu u ponudi na tržištu.

Kako rješavati nedoumice klijenata tijekom prodajnog razgovora s ciljem zaključivanja prodaje.

Tehnike povećanja prodaje.

Tehnike za zatvaranje prodaje.

Kako komunikacija utječe na prodajne rezultate i odnose s klijentima.

Zašto je važan postprodajni proces i kako ga provoditi.

12.07.2018. Leadership: delegiranje, motiviranje i konflikti

Što ćemo naučiti:

Stilove vođenja

Proces delegiranja, prepreke i tipične greške

Metode i tehnike motivacije u praksi (npr. potrebe, zadovoljstvo, očekivanja, potkrepljenja ...)

Intrinzična i ekstrinzična motivacija

Materijalna i nematerijalna motivacija

Utjecaj nagrade i kazne na radnu motivaciju

Motiviranje SMART ciljevima

Što su konflikti na radnom mjestu: izvorišta, vrste, dinamika i faze

Strategije rješavanja konflikata korak po korak

17.07.2018. Pregovaranje i vježbe komunikacije

Polaznici će na seminaru naučiti:

Kako uskladiti vlastitu verbalnu i neverbalnu komunikaciju (geste,mimika,pokreti,boja glasa...)

Kako potaknuti i ostvariti suradnju s potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja

Taktika razmjene informacija - tri ključna koraka (aktivno slušanje, pitanja, refleksija)

Kako utjecati na partnera u pregovorima (reci ono što želim čuti)

Kako ignorirati napade, smanjiti tenzije i ostati fokusirani tijekom pregovaračkog procesa

Kako slušati pozorno, zatražiti pojašnjenja, izraziti svoja stajališta bez provokacija

Kako tražiti ustupke kod pregovaranja uvjeta

Ciljevi u pregovorima se razilaze, kako se vratiti na pravi put

Kako promijeniti smjer pregovaranja? Ne odbijajte – preuokvirite !

Tri taktike ponašanja u pregovorima koje vode rješavanju problema

+ Korisni savjeti i praktični primjeri

19.07.2018. Uspješno poslovno komuniciranje telefonom

Što ćemo naučiti:

Prepoznati tijek telefonskog razgovora i načine upravljanja telefonskim razgovorom.

Postavljanje i realiziranje cilja telefonskog razgovora.

Telefon(iranje) kao važan alat u cjelokupnoj prodaji nekog poduzeća.

Utjecaj kvalitete razgovora na opći dojam poslovanja.

Postavljanje pitanja.

