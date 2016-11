Nagrade najboljim poduzetnicama

Lidija Karaga i Anita Cvitešić Orešćanin

Žensko poduzetništvo je u Hrvatskoj sve jače, a za to su najzaslužnije same poduzetnice. Najboljima od njih su jučer u Zagrebu dodijeljene nagrade u organizaciji mreže poduzetnica i poslovnih žena Women in Adria. Najvažnija nagrada, Inspirativna poduzetnica, dodijeljena je Lidiji Karagi i Aniti Cvetić Oreščanin, osnivačicama tvrtke Poslovna inteligencija koja se bavi implementacijom analitičkih sustava i strateškim savjetovanjem u području ICT-a.

Najboljom startup poduzetnicom proglašena je molekularna biologinja Anita Bušić, vlasnica i direktorica tvrtke Live Good. Nagradu u kategoriji Perspektivna poduzetnica je dobila Mirjana Brlečić vlasnica i direktorica tvrtke Priroda liječi. Mikro poduzetnicom godine proglašena je Ranka Grgić Posavec iz tvrtke Lumaris studio.