Mentorica.biz – novi portal za poduzetnike

Foto: Getty Images

Prema nekim istraživanjima, u prvoj godini propadne 25% start-upova, u drugoj propadne 36%, dok u trećoj nestane 44% tvrtki. Taj postotak raste u daljnjim godinama, a procjenjuje se da od ukupnog broja start-upova njih samo 25-30% uspiju preživjeti petu godinu, što je poražavajuće. Poduzetnici koji su imali mentora i kvalitetnu podršku na svom poduzetničkom putu imaju do tri puta veće šanse za uspjeh. To je upravo svrha projekta "mentorica.biz - portal za poduzetnike" kojeg je nedavno lansirala tvrtka Androlić konzalting.

Portal je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s ciljem podrške njihovom poslovanju kako bi što lakše došli do informacija te brže pronašli odgovore na pitanja koja ih muče na putu razvoja svoje poduzetničke priče. Uz edukativni sadržaj, poslovne vijesti, tvrtka nudi i pomoć pri izradi poslovnih i marketing planova, bazu pitanja i odgovora koja će se redovno nadopunjavati (od pitanja računovodstva, upravljanja, motivacije, trgovačkog i radnog prava, poreza, subvencija za poduzetnike...), sve s ciljem dodatne podrške poduzetnicima.

Projekt „Mentorica.biz – portal za poduzetnike“ referentne oznake KK.03.2.1.06.0033 je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljem Poziva „E impuls 2016.” Provedba projekta traje od 10.10.2017. do 10.10.2018. Ukupna vrijednost projekta 71.500,00 HRK, od čega se 56.000,00 HRK odnosi na financiranje iz EU bespovratnih sredstava ili 78,32%, a 15.500,00 HRK tvrtka financira iz vlastitih sredstava.

Portal već sad obiluje mnoštvom korisnih savjeta poslovne tematike, a pokriva teme od prodaje, marketinga, otvaranja tvrtke, upravljanja ljudima, pa do financiranja poduzetničkih projekata. Uz korisne članke koji se mogu pronaći, na portalu nalazi baza pitanja i odgovora, koja se redovno ažurira. Poduzetnici ili oni koji to tek žele postati mogu postaviti pitanje koje se tiče neke poslovne teme te će na njihovo pitanje odgovoriti netko od poslovnih savjetnika. Odgovori na pitanja su potpuno besplatni, a baza je slobodna za pretraživanje, pa je lako i jednostavno doći do odgovora. Poslovni savjetnici portala su osobe koji imaju iskustvo u raznim područjima ekonomije i radnog prava te su spremni svoja znanja podijeliti s drugima.

Portal je nadogradnja redovnom poslovanju i jača konkurentnost tvrtke Androlić konzalting koja se redovno bavi izradom projektnih prijava te provedbom projekata sufinanciranih iz EU fondova, poslovnim savjetovanjem i edukacijama.