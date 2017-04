Mali i srednji poduzetnici najvažniji su poticaj u razvoju Ivanić-Grada

Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Poslovni uzlet Ivanić-Grada održan je u petak u tom gradu kao nastavak inicijative Poslovnog dnevnika pokrenute prije četiri godine s ciljem promicanja malog i srednjeg poduzetništva. S ovog je mjesta poslana poruka da se bez obzira na ekonomske okolnosti može voditi uspješno poslovanje, dok se edukativnim dijelom Poslovnog uzleta onima s izvrsnim rezultatima pružila prilika da postanu još bolji.

Ministar turizma Gari Capelli u Ivanić-Gradu vidi pregršt predispozicija za pozicioniranje grada i okolice kao top destinacije jer je zdravstveni turizam grana koja na godišnjoj razini globalno raste i do 20 posto. „Odlične rezultate bilježimo na nacionalnoj razini čemu u prilog ide deset milijardi eura prometa ostvarenih u turizmu prošle godine što nam je i motivacija cilja koji smo postavili do 2020., a to je godišnji turistički promet od 14,5 milijardi eura. Ivanić – Grad prema svim dostupnim podacima, ali i u skladu sa strategijom razvoja ima izvanrednu šansu da postane traženom destinacijom, no njome treba znati upravljati. Rezultati uloženih napora već su tu jer se broj noćenja povećao nekoliko puta dok u sljedećim koracima na umu treba imati i prednost poput zračne luke udaljene tek sat vremena od Ivanića te blizinu glavnog grada. Sve djelatnosti koje se u Ivanić-Gradu i okolici obavljaju treba usmjeriti ka turizmu jer je sinergija ključ uspjeha. Pored toga, iz ministarstva pomoći ćemo Ivanić-Gradu za nastup i prema ruskom tržištu čiji gosti borave dva do tri tjedna u destinaciji“, poručio je ministar Capelli.

Gospodarski rast rezultat je rada poduzetnika i gospodarstvenika, dok je javna uprava resurs koji im olakšava poslovanje, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Mario Antonić. „Prvi rezultati akcijskog plana ukidanja fiskalnih i parafiskalnih nameta prikupljenih u posljednjih šezdesetak godina vidjet će se već ove, a najbolje rezultate očekujemo sljedeće godine. Okruženje Ivanić Grada vidim vrlo ambicioznim u skladu s čime ne sumnjam da će iskoristiti sve prilike koje im se pružaju, a Ministarstvo se učiniti sve da se problemi s kojima se potencijalno na tom putu mogu susresti – riješe“, poručio je.

Mali i srednji poduzetnici najvažniji su poticaj u razvoju grada, nastavio je gradonačelnik Ivanić – Grada Javor Bojan Leš. „U proteklih smo nekoliko godina napravili značajne korake. Jedan od njih su ulaganja veća od četiri milijuna kuna kojima smo otvorili poslovnu zonu i privukli daljnje investicije, a investirali smo preko 20 milijuna kuna u projekte koji su potpora razvoju turizma. Prepoznali smo značenje Naftalana kao jedinstvenog potencijala, a mogu reći i da je podrška uzajamna te da smo postigli značajan sinergijski učinak kakvog u našem gradu još nije bilo“, kazao je gradonačelnik.

Važnost Poslovnog uzleta u kontekstu pospješenja rezultata malog i srednjeg poduzetništva kao najvitalnijeg dijela hrvatskog gospodarstva naglasio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Afirmativne riječi uputio je i gradu u kojem se šesto ovogodišnje izdanje Poslovnog uzleta održalo. „Kad govorimo o turizmu, posebno zdravstvenom turizmu Ivanić – Grad je izuzetno važna destinacija bitna za razvoj turizma. Trenutno smo u fazi značajnijeg proširenja Naftalana bez kojih ne bismo mogli govoriti o povećanju kvalitete usluga. Potičem obrtnike i poduzetnike na aktivnost, a mi ćemo im sa svoje strane pomoći proračunskim sredstvima“, dodao je Kožić.

Prijateljski odnos susjednih gradova pohvalio je gradonačelnik grada Vrbovca Vladimir Bregović. „Ako jedni drugima pomažemo, prepoznaju nas institucije od ministarstava do Europske unije. Projekt vodoopskrbnog sustava jedan je od projekata koji je povezao gradove i općine ovog područja na korist naših građana. Jedan od ciljeva je i smanjenje nezaposlenosti, na čemu sustavno radimo“, dodao je.