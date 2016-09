Last minute prijave za seminar 1+1GRATIS

Fofo: Fotolia

Poslovni dnevnik vas poziva na last minute prijavu za jednodnevne seminare koji se održavaju 11. i 12. listopada 2016.

"Poslovno pregovaranje – kako pomaknuti granice mogućeg" 11. listopada 2016.

Efikasne i dinamične strategije i taktike za uvjeravanje i pregovaranje koje će vam pomoći zadržati kupce ili ispregovarati povoljnije uvjete sa dobavljačima.

Ne dopustite više nikad da vas zbune taktike pregovaračkih profesionalaca. Stvorite snažnu poziciju za svoju organizaciju i sebe osobno krozrazvoj pregovaračkih kompetencija i pomaknite granice mogućeg.

Na seminaru ćete naučiti najbitnije elemente i pregovaračke vještine:

Priprema pregovaračke strategije (Postavljanje jasnih željenih ishoda, Balansiranje ustupaka, Priprema vođenja sastanka)

Upravljanje prigovorima (Držanje plana, Fizička prednost, Jasna komunikacija, Aktivno slušanje)

Pregovaračke tehnike (Šutnja, Rezimiranje, Bilješke, Dobra atmosfera, Rokovi, Čitanje između redaka)

Pet koraka pregovaračkog procesa (Izgradnja rapora, Ispitivanje, Prezentacija i argumentacija, Pregovaranje, Zaključivanje)

Pregovaračke taktike i odgovori na njih (Kaos, Ne mogu, Jedina opcija, Takva je naša politika, Veliko za malo, Pat pozicija)

„Kako probleme pretvoriti u ideje ili kako izaći iz logike“ 12. listopada 2016.

Kad vam ponestane ideje i potreban vam je poticaj za poslovni uspjeh vrijeme je za kreativnu radionicu. Think outside the box.

Cilj radionice: Poticanje i razvoj kreativnog (divergentnog) razmišljanja u svrhu kompleksnijeg rješavanja problema i generiranja inovativnih ideja, fokusiranja energije na stvaranje dodane vrijednosti kao i samomotiviranje na traženje načina kako biti drugačiji i bolji.

Što će se naučiti?

Zašto nam treba kreativan način razmišljanja u svim segmentima posla

Što znači biti kreativan i jesmo li svi kreativni

Kako probuditi kreativnost u sebi i razmišljati izvan okvira

Koje alate imamo i kako ih koristiti da bi potakli kreativno razmišljanje

Koje osobine imaju kreativci

Što je naš najveći neprijatelj produktivnosti i gdje rasipamo energiju

Kako promijeniti percepciju i prebroditi svoje strahove

Kako se poticati i motivirati

