Kostić širi svoje poslovno carstvo na Jadran i ulaže 110 milijuna eura

Srpski poduzetnik, vlasnik luksuznih hotela Kempinski u Savudriji i Portorožu, razmišlja o vodenoj površini u Trstu između Dokova II i III, hangarima 6 i 9, kao i terminalu Adria u Trstu, prenosi talijanski časopis Il Piccolo.

Miodrag Kostić jedan je od najbogatijih ljudi u bivšoj Jugoslaviji i najveći poduzetnik u Srbiji. Njegov imperij s oznakom MK Group i sjedištem u Beogradu, proteže se od prehrambene industrije, gdje je sve počelo sa šećerom, a nastavilo se pridruživanjem Carnex-a pa sve do turističko-ugostiteljskog sektora, gdje je vlasnik brojnih luksuznih objekata na jadranskoj obali, od Slovenije do Crne Gore poput hotela Kempinski u Savudriji i Portorožu.

Pored svega navedenog, Kostić je odlučio proširiti svoje poslovno carstvo u smještajnom sektoru na sjevernu obalu Jadranskog mora te uložiti 110 milijuna eura, težeći jačanju elitnog turizma s hotelom Kempinski i golf terenima u Savudriji.

Međutim, spreman je u značajnoj mjeri povisiti investiciju ako uspije u Starom pristaništu u Trstu dobiti sljedeća dobra: hangare 6 i 9, vodenu površinu ispod ova dva skladišta razgraničenu Dokovima II i III, cijeli Dok II (koji je trenutno ustupljen na korištenje vatrogasnoj službi), kao i cijeli Adria terminal. Uz to, iako se to ne vidi iz izjave o zainteresiranosti budući da spada u nadležnost organa vlasti, zahtijeva se i vanjska susjedna brana. Dva su cilja: zaštitno prestrukturiranje namijenjeno rezidencijalnoj upotrebi, kao i realizacija marine “opremljene za zaprimanje plovila za zabavu, od onih srednje veličine do velikih jahti”. Adria terminal bi u tom slučaju postao uslužni prostor na raspolaganju okolnog područja.