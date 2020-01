Josipa Maras dobila priznanje za razvoj ideja i inovacija u poduzetništvu u srednjoj i jugoistočnoj Europi

Foto: Press

Riječ je o projektu promocije i nagrađivanja najzaslužnijih pojedinaca i organizacija za razvoj poduzetništva na području srednje i jugoistočne Europe „Stvaratelji za stoljeća“ koji ima za cilj odati priznanje velikim vizionarima i liderima budućnosti čija neustrašivost, rad, znanje, kreativnost i vrhunski rezultati predstavljaju temelj i glavni pokretač društva u kojem živimo. Nagrada i priznanje za razvoj ideja, inovacije i investicija u poduzetništvu, dodjeljuje se pojedincima i organizacijama koje se posebno ističu originalnošću, kreativnim idejama i inovacijama u poduzetništvu, značajnim investicijama te doprinosu budućem razvoju poduzetništva. „Samo oni koji se odvaže, stvaraju povijest.“ – stoji u dopisu.

Upravo tapete iz radionice Studija Maras, zajedno s ilustracijama i ostalim kreativnim pristupima posvećenim uređenju doma, arhitekturi i dizajnu interijera, izdvojile su Josipu Maras kao najuspješniju u pripadajućoj kategoriji. Njezina nova linija vodootpornih i UV otpornih tapeta, nastala kao produkt digitalnog slikarstva, moderne tehnologije i hrvatskog dizajna, koristi novu tehnologiju u procesu izrade i postavki tepeta koja omogućuje primjenjivost dizajna klasičnih tapeta na apsolutno hidroizolacijske površine.

Umjetnica prepoznatljivog stila, čije tapete danas osvajaju svjetska tržišta, ističe kao joj je izuzetna čast i zadovoljstvo biti nagrađena među toliko priznatih i uspješnih poduzetnika: „Prošla godina je uistinu bila puna izazova, kako poslovnih, tako i privatnih. Kao poduzetnica, a u isto vrijeme i majka, postaneš svjestan da niti jedan dan nije dovoljno dug da stigneš napraviti sve što zamisliš. Niti u jednom trenutku nisam razmišljala da svijetlo u mom uredu koje 'gori' dugo u noć, i tako gotovo svake noći, zapravo netko vidi, prepozna i cijeni. No, nikad se nisam trudila biti uspješna, ali dajem sve od sebe da budem vrijedna. Vjerujem kako me baš taj pristup doveo do toga da živim svoj dugogodišnji, rekla bih i dječji san.“ – izjavila je Josipa.

Josipi će nagrada biti uručena u Dubrovniku, 5.- 8. ožujka 2020. godine, u sklopu 6. Dodjele nagrada i priznanja za doprinos razvoju poduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Europi te 7. Regionalnog Summita poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 najboljih“ 2020.