'Isticanje certifikata, kupcima ulijeva povjerenje u kompaniju Termometal i daje im do znanja da mogu računati na profesionalnu uslugu'

Foto: foto press

Tvrtka Termometal iz Garešnice, za proizvodnju i distribuciju materijala i opreme za kućne i industrijske instalacije, osnovana je 1996. godine kao rezultat zajedničke ideje i poduzetničkog duha dvojice kolega koji napuštaju sigurnost svog radnom mjesta i odlučuju zaploviti poduzetničkim vodama pokrenuvši poslovanje novoosnovane tvrtke u garažama vlastitih obiteljskih kuća. Nakon godinu dana, tvrtka prelazi u stopostotno vlasništvo obitelji Miščević te ujedno ove godine slavi i 20. godišnjicu uspješnog poslovanja, za Poslovni je dnevnik otkrio jedan od inicijatora poslovanja Zoran Miščević. Kao njihov dosadašnji najveći uspjeh Miščević ističe fleksibilnost u prilagodbi tržištu i stratešku orijentiranost razvoja poslovanja u smjeru usvajanja novih tehnologija gdje na prvom mjestu navode primjenu IT tehnologije kao kanala prodaje i distribucije te primjenu naprednih CRM alata, koji su im omogućili da čak i kroz razdoblje krize ostvare kontinuiran rast rezultata poslovanja.

„Na svakom tržištu zdrava konkurencija je uvijek dobrodošla te koristi i razvoju poduzetništva i rezultira kvalitetnijom ponudom za krajnjeg kupca. Na žalost na tržištima poput hrvatskog, koje u usporedbi sa zapadnim zemljama još uvijek nije dovoljno uređeno, do izražaja dolazi nelojalna konkurencija, što se posebno osjeti u vremenima krize u kojima poslujemo proteklih sedam do osam godina. Ovakav nelojalni oblik konkurencije, u našoj branši često se očituje kroz stavljanje na tržište necertificiranih proizvoda i proizvoda upitne kvalitete, poslovanjem na crno, no moramo priznati da se na ovom području u proteklih par godina osjete pomaci, što zbog napora sa strane regulatora, što zbog sve veće osviještenosti kupaca da niska cijena nije jedini (ili odlučujući) faktor kod donošenja odluke o odabiru partnera, već se sve više pažnje posvećuje pouzdanosti i kvaliteti proizvoda, jamstvenim rokovima kao i općenito pouzdanosti i kvaliteti partnera ili trgovca s kojim se stupa u poslovni odnos“, nastavio je Miščević.

Kaže i da su kvaliteta proizvoda i usluga, kao i orijentiranost na zadovoljstvo krajnjeg kupca te korektan poslovni odnos s partnerima omogućili da ime Termometal, od strane partnera i krajnjih kupaca, bude prepoznato kao neupitno pouzdan brend na području distribucije opreme za centralno grijanje i kućne instalacije. Ujedno su i ponosni nositelji Bisnode certifikata izvrsnosti koji, osim što im pričinjava osobno zadovoljstvo jer na određeni način predstavlja priznanje za dosadašnji rad, smatraju važnim i kao referencu u nastupu prema postojećim i svim budućim poslovnim partnerima.

„Često u pregovorima, pogotovo s novim potencijalnim partnerima iz inozemstva, Bisnodeov certifikat AAA ratinga, pomaže nam da se preskoči neophodan i ponekad neugodan dio dokazivanja poslovne ozbiljnosti i boniteta naše tvrtke. Prezentacijom certifikata, bonitet, profesionalnost i poslovnost tvrtke postaju gotovo neupitni, poboljšavaju nam pregovaračku poziciju i omogućuju lakši prelazak na konkretne teme vezane uz poslovnu suradnju“, smatra vlasnik.

Također, odaje i da kada su u pitanju krajnji potrošači (pogotovo oni koji su sve više vični istraživanju tržišta on-line), isticanje certifikata na ponudama, web stranicama i promo materijalima, ulijeva povjerenje kupcima i daje im do znanja da kupnjom kod certificiranog trgovaca mogu računati na profesionalnu uslugu, bez straha da se možda radi o trgovcu sklonom tzv. mutnim poslovima ili poslovanju u sivoj zoni.

Miščević napominje i da opterećenost poduzetnika velikim brojem raznih davanja i potreba za administracijom velikog broja poslova nametnutih zakonskom regulativom i ostalim propisima i dalje vidi kao najveću prepreku snažnijeg razvoja poduzetništva u Hrvatskoj. Ističe i da iako pozitivni pomaci postoje, no ako se usporedimo sa zapadnim zemljama na kojima posluju njihovi partneri i s kojima često razgovaraju i uspoređuju klimu u kojoj se odvija poslovanje postaje očito da prostora za poboljšanje ima još mnogo.

„Ovdje treba biti objektivan, pa reći da nije sve samo na strani države, među ljudima često ćete naići na situacije u kojima je očit nedostatak pomanjkanja poduzetničkog duha, a studenti na fakultetu već razmišljaju kako bi bilo dobro zaposliti se u državnoj tvrtki. Ovo je jedan zatvoreni krug, jer bi i ovakva stajališta možda bila drugačija ili barem blaža, kada bi se u cijelom društvu osjetio napredak u poboljšanju poslovne klime“, zaključio je.

U konačnici, kako kaže Miščević, ipak bi svi poduzetnici trebali biti i optimisti jer biti poduzetnik ujedno znači i svakodnevno se susretati s velikim brojem situacija koje na prvi pogled izgledaju nepremostivo. „S pozitivnim stavom, lakše je vjerovati i u bolje sutra“, poručuje Zoran Miščević.