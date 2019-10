Inovator Marjan Jakobac prvi na hrvatskom tržištu predstavio biorazgradive kapsule MUST

Foto: Promo

Marjan Jakobac otvara vrata inovacijama na hrvatskom tržištu i šire, s biorazgradivim MUST kapsulama, a u trenutnim okolnostima gdje je očuvanje okoliša goruća tema jasno je da je ovom poduhvatu zagarantiran uspjeh. S obzirom na vizije M. Jakobca odlučili smo napraviti intervju kako bi dobili uvid tko stoji iza tog imena.

1. Poslovno iskustvo stjecali ste godinama u velikim kompanijama. Kako ste se odlučili na samostalni poduzetnički put i možete li usporediti rad „za drugoga“s tzv. radom „za sebe“?

Na samostalni poduzetnički put me odvela poslovna prilika koju sam u tom trenutku odlučio iskoristiti, što se retroaktivno pokazalo odličnom odlukom. Meni osobno nema prevelike razlike u stavu prema poslu. Pokušat ću Vam objasnit zašto; kada ste visoko pozicionirani u jako dinamičnoj okolini, industriji ili kompaniji, morate se ponašati poduzetnički. Ujedno je moj mentalitet i stav na tim radnim mjestima uvijek bio takav, kao da radim za sebe, za svoj uspjeh i svoju firmu. Takav stav mi je, uz naravno rezultat, vjerujem i omogućavao brzo napredovanje u svim kompanijama u kojima sam radio.

2. Zašto ste izabrali baš F&B industriju? Predstavite nam malo svoje brendove? Postoje li još neki brendovi koji se vezuju uz Vašu tvrtku?

Oduvijek sam u F&B industriji te je logično bilo da svoje znanje prenesem i u privatni sektor. Ranije samo usko surađivao kroz razne uspješne projekte s Viacomom, velikom medijskom kućom i korporacijom, vlasnicima MTV-a, Nickelodeon-a, Paramount Pictures, i dr. Jednom prilikom su me iz Viacoma pitali za pomoć i konzalting oko daljnje strategije brendiranja MTV-a na prehrambenim i neprehrambenim proizvodima općenito te u potencijalno novim kategorijama. Nastavno na taj zadatak sam povezao filozofiju brenda MTV s filozofijom kategorije energetskih napitaka te stvorio novi proizvod MTV UP!, prvo hrvatsko energetsko piće koje izvozimo u preko 28 zemalja. Što se tiče samog efekta koristili smo Premium sastojke koje rijetko tko u industriji koristi. Na što smo također ponosni. Započevši s brandom kojeg smo sami razvijali htjeli smo napraviti i korak dalje i ponuditi našim kupcima nešto posve novo, a pritom ostvariti i održivo poslovanje u skladu s trenutnim okolnostima te smo došli do brenda MUST i biorazgradivih kapsula. MUST je vrhunska talijanska kava proizvođača ULTRAMAR Caffe, drugog najvećeg proizvođača kapsula kava u svijetu. Svaka MUST kapsula u sebi sadrži iskonsku talijansku tradiciju kave, tradiciju čiji korijeni potječu iz talijanske regije Marche.

3. Koliko ljudi stoji iza brendova koje presdstavljate? Kakav je koncept Vašeg poslovanja? Na kojim ste sve tržištima pozicionirani?

Uži tim se sastoji od 3 zaposlenika, a u procesu razvoja proizvoda, proizvodnje, prodaje, marketinga i logistike usko surađujemo sa još 200-njak ljudi. U tu brojku nisu uračunati naši distributeri i organizacije koje isti imaju kao partnere. Za MUST kapsule ekskluzivni smo distributer za Hrvatsku (i istok Europe) te je također u planu širenje na zemlje regije.

4. Imate li plan B u slučaju da Vam nešto ne uspije i kako se općenito nosite s pogreškama ili eventualnim neuspjesima?

Imam puno povjerenje u svoj team i u sebe. Osim što naš brend MUST prvi u Hrvatskoj i svijetu nudi BIO-razgradive kapsule za kavu, kupcima smo ponudili i prve zamjenske kapsule za Dolce Gusto i Nespresso aparate u HR. U naš portfelj se ubraja i MTV UP!, energetsko piće s kojim smo se proširili na više od 28 zemalja, kako sam već naveo, te je teško vjerovati da nam se plan neće ostvariti u većini zemalja u kojima sada poslujemo. Jedno od inovacija koje također nudimo našim kupcima je i CAFINHO, premium Cold Brew kava koja tek kreće u prodaju no samo na odabrana prodajna mjesta. Naglasio bih kako smatram da u životu postoji samo uspjeh i škola te da se veselim i jednom i drugom.

5. Imate li u najavi još kakve projekte slične ovom i gdje se vidite u budućnosti?

Idemo još u jednu akviziciju kako bih dodatno proširili poslovanje i portfelj. Ali isto moram držati strikino povjerljivo jer smo u završnoj fazi. Budućnost za one koji vole raditi i znaju raditi, u šta se i sam ubrajam, je uvijek ista i svijetla.