'Industrija je na kritičnom mjestu, treba joj jaka podrška'

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Jedna od bitnih sastavnica modnog identiteta žena zasigurno su modne torbe. Dobra je torba, priznat će žene i pokoji muškarac, ona koja se slaže uz cijeli odjevni 'outfit' po dizajnu, izgledu, boji, kao i funkcionalnosti, kad ispunjava svrhu, da u nju stane sve što korisnici u određenoj situaciji treba i bude joj pri ruci. Kad je torba još i domaće radinosti, 'made in Croatia', a kakvih je na tržištu ipak malo, dobiva na dodanoj vrijednosti.

Takve već punih četvrt stoljeća izrađuje tvrtka Galko d.o.o. Počevši 1993. kao obiteljski obrt Božidara Ledinka u Malom Bukovcu kod Ludbrega u Varaždinskoj županiji, dospio je do pozicije vodećega proizvođača torbi i kožne galanterije u Hrvatskoj. Svoj 'srebrni' jubilej Galko je nedavno svečano obilježio u zagrebačkom Muzeju Mimara impresivnom modnom revijom, predstavivši cijeli asortiman - uz torbe i novčanike i remene, sve domaće. Božidar Ledinko, vlasnik i direktor tvrtke Galko, na to je vrlo ponosan.

Uspješno prate trendove

"Da, punih 25 godina sve dizajniramo i proizvodimo u Hrvatskoj, iako u Hrvatskoj gotovo da ne postoji popratna industrija za našu branšu pa najveći dio sirovine, kože, kupujemo u Njemačkoj i Italiji", kaže Ledinko. Ističe da mu je i dalje izazov proizvoditi kvalitetne modne torbe kad tržište svake sezone plasira nove trendove, no da zahvaljujući dizajnerici i razvojnom timu uspijevaju trendove pratiti dvije godine prije izlaska nove kolekcije. Tako mogu lansirati svoju kolekciju pola godine unaprijed. Galko je najprepoznatljiviji upravo po ženskim modnim torbama, a to im je i najznačajniji proizvod, te poslovnoj kolekciji. U povodu jubileja tvrtka će ove godine, najavljuje direktor za Poslovni dnevnik, plasirati novu poslovnu kolekciju.

Ledinko U povodu jubileja lansirat ćemo novu poslovnu kolekciju u koju ćemo uvesti suvremene detalje.

"Zadržat će klasiku i uvesti suvremene detalje koji dosad u poslovnom asortimanu nisu bili viđeni", kaže Ledinko. On se trudi svake godine predstave tri nove kolekcije. "Kad imate zaposleno sedamdesetak djelatnika koji su iz vaše općine i ovise o Galku, odgovornost je veća te se svakodnevno radi na poboljšanju i kvaliteti kako bismo Galko zadržali na prvom mjestu", objašnjava poduzetnik, naglašavajući da je većina njegovih stručnih ljudi stasala u okviru same tvrtke.

"Imamo dizajnericu i razvojni tim, koji stilom stavljaju poznati Galko potpis na svaku kolekciju, pa su bezvremenski dizajn i vrhunska kvaliteta naši najjači aduti, uz ljubav utkanu u svaki proizvod ruku vrijednih ljudi", emotivno Ledinko govori o onima koji radom u pogonu doprinose Galkovom imidžu. Većinom su iz okolice i Varaždinske županije, no i tamo i na području cijele Hrvatske primjećuje se da je kvalitetnih kadrova - sve manje.

"Sve manje mladih upisuje tekstilna, obućarska i kožno-galanterijska zanimanja. Usklađenost obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada je sve izraženija. Sjeverozapadna Hrvatska poznata je po tekstilnim i obućarskim tvrtkama, tako da je konkurencija velika. Galko zapošljava različita zanimanja i ima velike troškove internih edukacija djelatnika koje potraju i do godine dana", govori o radnim izazovima Božidar Ledinko. Nije nam rekao kolike su plaće, napomenuvši samo da na njih utječu različita opterećenja. Zadovoljan je, dodao je, prihodima tvrtke u 2017., nije naveo iznos.

"Prošla je godina u konačnici bila bolja od 2016.", kratko će Ledinko. Prema podacima Poslovne Hrvatske, preklani je prihod ove kožarske tvornice iznosio 11,38 milijuna kuna, uz neto dobit od 539.868 kuna. Izdržati četvrt stoljeća 'iznad vode' u sektoru koji u velikoj mjeri kroji uvoz odjeće i kožne galanterije, dovoljna je nagrada, jer Ledinko je, govori nam, prošao kroz brojne turbulencije.

Smanjiti poreze

"Ono što nas svakako koči jest nestabilnost i nedovoljna posvećenost proizvodnji. Sama riječ 'proizvodnja' upućuje na problematiku s kojom se svakodnevno nosimo. Od dugog roka financiranja, ljudi, materijala, do svakodnevnih neizvjesnosti i pritisaka", kaže Ledinko. Misli stoga i da je stanje kožarske i tekstilne industrije u Hrvatskoj - na kritičnom mjestu. "No, nadamo se da će se prepoznati vrijednost onih koji su opstali, te očekujemo maksimalnu podršku na svim razinama", poručuje on.

Očekuje tako i porezna rasterećenja nužna za stabilnost, jer je, smatra, hrvatsko gospodarstvo izuzetno opterećeno davanjima. Jedan od poteza koji bi i njegovoj branši možda pomogao jest - omogućiti hrvatskim brendovima najatraktivnije prodajne lokacije u našoj zemlji. "Imamo puno ideja po ovom pitanju, no kada će biti više sluha, bit ćemo ih spremni iznijeti", kaže Ledinko. Zato se Galko nije previše usmjerio na maloprodaju, ima svoje trgovine samo u Zagrebu i Sisku, uz prisutnost u još stotinjak dućana po cijeloj Hrvatskoj. Razvijaju i web shop, unatoč preprekama i u toj sferi.

"U poslovanju putem web trgovine još se javlja nepovjerenje kupaca. Web trgovina u Hrvatskoj se još uvijek razvija, svake godine bilježimo porast prometa. To traži ulaganja jer se svake godine na tržište plasira neki novi trend u digitalnom marketingu", zaključuje Božidar Ledinko, direktor tvrtke Galko, domaćega proizvođača torbi s 25 godina opstojnosti.