Hrvatskom poduzetniku Poljska dala ideju: 'Svima bi u Hrvatskoj plaće skočile skoro za duplo'

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Poduzetnik Davorin Štetner, predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela i član predsjedničinog Vijeća za gospodarstvo, smatra da bi za bolju poslovnu klimu i zaustavljanje iseljavanja trebalo drastično smanjiti porezno opterećenje na rad u Hrvatskoj, a kao pozitivan primjer navodi Poljsku.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Zašto je Hrvatska loša za biznis? Evo, ovih par dana u Poljskoj još mi je više potvrdilo ono što znam, a to je ako se ne promijeni odnos politike prema biznisu - nemamo nikakve šanse. Pričam jučer s menadžericom IT tvrtke od 500 zaposlenih. Pametna cura koja vodi team od 60 ljudi. Proizvode softverska rješenja - nešto kao naši Infinum i 5 minuta. Pitam kolike su neto plaće i koliko su opterećenja na plaće? Kaže ona - neto plaća programera je 3000 Eur, a na to se ukupno plaća 30% doprinosa i poreza! EEJ, 30%!!! Znači ukupni bruto je 3900 Eur za poslodavca u Poljskoj. Znate li koliko je u Hrvatskoj? Ako živite u ZG na plaću od 3000 Eur neto poslodavac će platiti još 3148 Eur državi!! Znači 6148 Eur je bruto trošak za poslodavca u HR! Preko 100%!!!



Da se unormalimo i smanjimo presiju na rad te dovedemo opterećenja na plaće na normalnih 30-ak posto - svima bi plaće skočile gotovo za pola, a nekima i skoro duplo. Mislite da bi i onda ljudi masovno odlazili iz Hrvatske? Sjećam se kao klinac kako smo uvijek gledali Poljake, Čehe i Slovake kako u prastarim autima prevaljuju stotine kilometara kako bi došli na Jadran. E pa, vremena i očito mentaliteti su se promijenili. Gdanjsk je super - moderan grad, Poljaci su napravili ogroman skok te su nas jednostavno preskočili. Vozni park je bolji nego kod nas (znam da ta usporedba uvijek pali :().

Privlače ljude iz čitavog okruženja da se doseljavaju i rade u Poljskoj jer je zemlja lijepa, sigurna i poslovno okruženje je poticajno. Drastično, a ne kozmetičko smanjenje cijene rada u Hrvatskoj prvi je pravi korak koji će Hrvatsku vratiti na pravi put i zaustaviti još veće iseljavanje. Mora se naći mjesta za to. Joj da, zaboravio sam da imamo 1.260.000 umirovljenika od kojih je samo 185.000 starosnih mirovina!! Nema što, zaista super perspektiva za napredak...", objavio je Štetner na Facebooku.