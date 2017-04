Hrvatske tvrtke i projekti na konferenciji investitora u Dubaiju

Investitori u obilasku konferencije

U organizaciji UaeCro.Biz, hrvatski predstavnici po prvi puta su se predstavili najvećim investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dubai, kao jedan od najvećih svjetskih središta kapitala, pod pokroviteljstvom Njegove Visosti Sheikha Mohammeda bin Rashid Al Maktouma, organizira najekskluzivniju konferenciju za investitore i to već sedmu godinu za redom. Glavni njihov partner za Hrvatsku je Sanja Guć koja živi i radi kao konzultant u Dubaiju nekoliko godina te koja je ove godine po prvi puta organizirala da i hrvatske tvrtke sudjeluju na konferenciji.

Mnoge hrvatske tvrtke traže investitore za svoje projekte, no tvrtke Bagheera, CroatianLand, Aspida, Mediacor i Navigate IT odlučile su se napraviti korak više i doći u Dubai pod vodstvom Sanje Guć. "Interes za hrvatske projekte raste no treba znati kako i imati pravi pristup, preporuka i osobni kontakti od najveće su važnosti prilikom poslovanja u arapskom svijetu. Stoga sam jako zadovoljna, otvorili smo zanimljive kontakte za hrvatske tvrtke i njihove projekte", naglasila je Guć.