Hrvat, jedan od najmoćnijih poduzetnika u Njemačkoj, otkriva tajnu svoga uspjeha

Foto: Getty Images / Press

Tomislav Karajica već u svojim četrdesetima slovi kao jedan od najuspješnijih u njemačkom Hamburgu, gradu od dva milijuna stanovnika. Svoj uspjeh sada želi pretočiti i u bolju suradnju s poduzetnicima u Hrvatskoj, piše HRT.



Prije hodanja zlatnim stubama, trebalo se na njih prvo i popeti.



- Reći da je uvijek teško uspjeti ja to ne gledam tako, kaže poduzetnik Tomislav Karajica.



U Njemačkoj se rodio, završio fakultet građevinarstva i odlučio uspjeti.



- U ovoj Njemačkoj ima mnogo mogućnosti, ta je struktura svakome otvorena. Ako se trudiš možeš i uspjeti, dodaje Karajica.



Glavna djelatnost je projektiranje, gradnja i trgovina nekretninama. Hamburg je grad u kojem živi većina bogatih Nijemaca. No s jednom od svojih nekretnina Tomislav većini "pravi hladovinu i drži ih u sjeni".



- To je jedna od najvećih zgrada u Hamburgu visine 100 m, ističe Karajica.



Do sada je realizirao više od 40 projekata, 1300 stanova u vrijednosti od pola milijarde eura. Pionir je novog koncepta, simbioze srodnih poslova i zdravog života pod jednim krovom, a zapošljava i 200 radnika.