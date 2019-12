HBOR preuzima veliki dio rizika otplate kredita za izlazak na strana tržišta manjih poduzeća

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

HBOR je danas potpisao Sporazum o osiguranju portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike s nekoliko poslovnih banaka - to su Banka Kovanica, Erste banka, Hrvatska poštanska banka i Podravska banka, ukupne vrijednosti 77 milijuna kuna. Očekuje se da će se provedbi novog programa uskoro se pridružiti i druge banke.



U čemu se sastoji novitet te posebnost ovog programa pojašnjava predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko: „Do sada smo omogućavali osiguranje pojedinačnih kredita za pripremu izvoza i tako osigurali kredite u iznosu većem od 2,2 milijarde kuna. No, osigurani krediti bili su uglavnom za velika poduzeća dok je novi program namijenjen manjim izvoznicima, odnosno onima koji u svom izvozu rastu ili žele rasti. Novi program, pak, nastavak je naših nastojanja da, preuzimanjem rizika neplaćanja, potaknemo poduzetnike na izvoz i izlazak na inozemna tržišta. Time se HBOR svrstao u red malobrojnih izvozno-kreditnih agencija u svijetu koje razvijaju posebne proizvode namijenjene manjim poduzećima, a sada i u obliku portfeljnih polica osiguranja.“



Program osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike provodit će se u suradnji s navedenim poslovnim bankama kao osiguranicima kako bi se malim i srednjim poduzetnicima olakšao pristup financiranju obrtnih sredstava. Prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, banke će samostalno odlučivati o kreditima, koje će uključiti u portfelj kredita koji HBOR osigurava uz 80%-tno pokriće glavnice i redovne kamate što znači da HBOR preuzima veliki dio rizika otplate kredita. U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni krediti odobreni poduzetnicima koji imaju manje od 250 zaposlenih, koji su u zadnjoj poslovnoj godini ostvarili godišnji poslovni prihod do najviše 50 milijuna kuna te kojima je odobren kredit do iznosa od milijun kuna.



Inače, programe osiguranja izvoza HBOR obavlja u ime i za račun RH, te je putem polica osiguranja podržao više od 9 tisuća projekata, odnosno osigurano izvozni promet veći od 28 milijardi kuna. Osim izvoznih potraživanja, HBOR-ovo društvo kćer – Hrvatsko kreditno osiguranje, specijalizirano je za osiguranje kratkoročnih potraživanja vezanih za prodaju roba i usluga u inozemstvu, ali i u Hrvatskoj. Poduzetnici sve više prepoznaju prednosti korištenja ovih usluga kako bi osigurali svoja potraživanja i zaštitili likvidnost, priopćili su iz HBOR-a.