Grad poduzetničkog duha i novih tehnologija spremno čeka investicije

Foto: Marijan Sušenj / Pixsell

Festival Moja poduzetna Hrvatska već se treću godinu zaredom organizira u hrvatskim gradovima s ciljem popularizacije i promocije malih i srednjih poduzetnika, obrtnika i vlasnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Posljednju subotu u travnju Festival će se održati na Zrinskom trgu u Koprivnici u organizaciji Grada Koprivnice, Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista. Idealna je to prilika za predstavljanje jedinstvenih hrvatskih proizvoda i upoznavanje s izvornom ponudom vrijednih obrtnika iz gastronomskog, kulturnog i poduzetničkog središta Koprivničko-križevačke županije. U okviru bogatog programa Festivala održat će se prodajno- izložbeni sajam, edukativna kulinarska radionica za djecu te gastro show Majstora kuhara. Očekuje se kako će prvo ovogodišnje proljetno izdanje Festivala poduzetništva, obrta i OPG-a privući na glavni koprivnički trg nekoliko tisuća ljudi, a svi zainteresirani kupci domaćih proizvoda moći će iz prve ruke s njihovim proizvođačima porazgovarati o procesima, načinima proizvodnje i sirovinama koje koriste.

Koprivnica je poznata kao grad Vegete, grad bicikla i NOA mobitela. U gradu posluju i imaju sjedište mnogobrojne tvrtke i banke, s izvrsnom komunalnom i obrazovnom infrastrukturom. Grad ima izuzetno razvijenu predškolsku skrb te sve razine obrazovanja. I na tom području vidljiv je poduzetnički duh jer na području grada djeluje sedam obrta za čuvanje djece.

Koprivnica je 2017. ušla u razred najrazvijenijih gradova u Republici Hrvatskoj, a svoj rast i budućnost temelji na održivom razvoju i konceptu pametnih gradova. Ključni projekti koje gradska uprava planira financirati u idućih pet godina iz vlastitih i vanjskih izvora su izgradnja novog poduzetničkog inkubatora i logističkog centra, izgradnja i uređenje prometnica, komunalne i IT infrastrukture, sortirnice i novog reciklažnog dvorišta, energetske obnove osnovnih škola, dogradnja Umjetničke škole, izgradnja nove osnovne škole, dogradnja i uređenje gradskog vrtića.

Sufinanciranje kamata

“Poduzetnicima sufinanciramo i kamate te kroz natječaje bespovratnim sredstvima potičemo razvoj novih poduzeća, ali i tradicijskih i umjetničkih obrta”, ističe koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. U programu za poticanje poduzetništva u 2018. godini posebno se ističe Javni poziv za bespovratna sredstva koji će iznositi oko 780 tisuća kuna. Na taj će se poziv moći javiti poduzetnici, obrtnici i poljoprivrednici. Svakako kao jedna od najznačajnijih investicija bit će izgradnja Inkubatora kreativnih industrija čija vrijednost iznosi 13,5 milijuna kuna.

Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje zgrade Inkubatora namijenjenog industriji čije se aktivnosti baziraju na individualnoj kreativnosti, vještini i talentu te koje imaju potencijal za kreiranje radnih mjesta kroz korištenje intelektualnog vlasništva. Novi Inkubator postat će centralno mjesto za poduzetnike koji djeluju u području kreativnih industrija, a omogućit će poticanje transfera znanja, internacionalizaciju, razvoj inovacija te umrežavanje domaćih i međunarodnih poduzetnika, poduzetničkih potpornih institucija, istraživačkih centara, obrazovnih institucija i ostalih ključnih dionika. Takav inkubator osigurat će preduvjete za olakšan rast, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta te doprinijeti jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva.

“Automatizacija, digitalizacija, inovacije, robotizacija – to je sadašnjost i budućnost ove zemlje i cilj nam je snažno krenuti u stvaranje Koprivnice 2030. Upravo ovim projektom podižemo konkurentnost našeg kraja kroz nove tehnologije i nove vrste poduzetništva”, dodaje gradonačelnik.

Komunalne olakšice

U Koprivnici su posebno zadovoljni poduzetničkim zonama koje su važne za poticanje poduzetništva.

“Naše poduzetničke zone infrastrukturno su jedne od najbolje opremljenih zona, a poduzetnicima se omogućuje kupnja po sniženim cijenama ovisno o broju novozaposlenih djelatnika, pa je tako moguće na većem broju zaposlenih zemljište dobiti po nekoliko kuna po metru četvornom”, pojašnjava gradonačelnik Jakšić.

Kupoprodajna cijena u zonama, odlukom Gradskog vijeća, umanjuje se ovisno o broju novozaposlenih djelatnika,15 posto do pet novozaposlenih djelatnika, 30 posto za šest do 10 novozaposlenih djelatnika, 40 posto za 11 do 20 novozaposlenih djelatnika, 60 posto za 21 do 50 novozaposlenih djelatnika, 80 posto za 51 do 100 novozaposlenih djelatnika te čak 95 posto za više od 100 novozaposlenih. Da bi budući poslodavac imao pravo na to, najmanje 70 posto novozaposlenih radnika mora imati prebivalište na području Grada Koprivnice, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Koprivnice.

“Želimo poticati one poduzetnike i obrtnike koji žele zapošljavati i svoje poslovanje razvijati u Koprivnici, odnosno želimo im dobro opremljeno zemljište ponuditi po nižim, povoljnijim cijenama. Također, cilj nam je ovim mjerama dovesti i nove investitore u Koprivnicu”, napomenuo je gradonačelnik.

Oni koji svoje poslovanje odluče obavljati u jednoj od zona također imaju olakšice na obračun komunalnog doprinosa te komunalne naknade. U gradu djeluju i potporne institucije za poduzetnike zahvaljujući kojima poduzetnici na jednom mjestu mogu dobiti sve važne informacije, ali i potporu kod planiranja i prijave projekata.

Pomaganje u pisanju projekata

“Kroz gradsko poduzeće Koprivnički poduzetnik, obrtnicima i poduzetnicima na raspolaganju je tim stručnjaka koji im pomaže u pisanju i provedbi projekata, a poduzetnicima početnicima povoljan smještan osiguran je kroz Inkubator”, zaključio je gradonačelnik i istaknuo kako na razvoj gospodarstva koprivničkog područja pozitivno utječu i turistički projekti poput Podravskih motiva, Ljeta na Zrinskom, Koprivničke bajke i Renesansnog festivala, top turističke manifestacije, prepoznatog i izvan naših granica .

Iako su ovim turističkim sadržajima pokazali da je moguće i na kontinentu raditi uspješne turističke manifestacije,u Gradu Koprivnici sada žele više, da na temeljima stvorenih turističkih brendova i manifestacija dodatno ubrzaju rast bogate autohtone gastro i eno ponude i postignu iskorak i u smještajnim kapacitetima. Tu će, smatraju, biti važna još jača suradnja Grada i privatnog sektora vezanog uz turizam, ali i jači i brži iskoraci u radu Turističke zajednice.

Koprivnica je grad od 32 tisuće stanovnika, jedan od rijetkih malih hrvatskih gradova sa statusom velikog grada. Iako nema pristup autocesti i nije na obali, od 2011. bilježi stalan porast broja stanovnika.

Jedan od bliskih budućih ciljeva svakako je digitalizacija i restrukturiranje gradske uprave i gradskih poduzeća kako bi građanima i investitorima bili još bolji i učinkovitiji te zadržali ocjenu pet Instituta za javne financije i Smart city certifikat.