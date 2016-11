Gospodarsko središte poznato po speedwayu i vojničkim kacigama

Austrijska tvrtka Paul Green otvorila je u Prelogu tvornicu obuće/Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL

Međimurski gradić Prelog je godinama bio poznat po svojoj speedway stazi i utrkama ovog pomalo egzotičnog motociklističkog sporta i izvan okvira današnje Hrvatske, no to je oduvijek bilo i snažno poduzetničko središte. Naime, kako pojašnjavaju i u samom gradu, u Prelogu je kroz stoljeća postojanja najvažniju ulogu u razvoju, uz nezaobilaznu poljoprivredu, odigralo gospodarstvo, u kojem je to mjesto dugo bilo i ostalo središte donjeg Međimurja.

No, najvažniji i najznačajniji procesi razvoja gospodarstva odvijali su se unatrag 40-ak godina. "Uz veće tvrtke, nemjerljiv je doprinos malih poduzeća i obrtnika. Nova preloška industrija prati zahtjeve modernog tržišta, globalizacija nameće nove trendove u poslovanju. Mnogo se proizvoda izvozi, čak i na tako zahtjevna tržišta kao što su njemačko ili austrijsko. Krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća počela se razvijati Industrijska zona na izlazu Preloga u pravcu Cirkovljana - Industrijska zona Prelog Istok, koja je prerasla u rasadnik vrlo uspješnih tvrtki, a uslijed potrebe za proširenjem proizvodnih kapaciteta postojećih poduzetnika i nemogućnošću daljnjeg širenja u zoni Istok, u razdoblju od 2005. do 2008. godine razvijena je, izgrađena i u potpunosti komunalno opremljena Gospodarska zona Prelog Sjever", kažu u Gradu.

Industrijske zone

Prema aktualnoj statistici, Gospodarska zona Prelog Sjever veličine je 60 hektara s 42 parcele za poduzetnike. Od toga je njih 12 još slobodnih, a pogodnost je što su sve u vlasništvu Grada te poduzetnici mogu lakše, brže i jeftinije do njih nego što je to slučaj kada su parcele u privatnom vlasništvu. Upravo je to slučaj u druge dvije zone. U Industrijskoj zoni Prelog Istok, površine 74 hektara, postoji 37 parcela. Trenutno je slobodno njih 17 u vlasništvu fizičkih osoba i poduzetnika. Najmanja gospodarsko-stambena zona Draškovec-Hemuševec površine je sedam hektara s 12 parcela. Slobodno je još sedam parcela koje su sve u vlasništvu privatnih osoba. U gospodarstvu Preloga vrlo su značajne tvrtke u industrijskim i gospodarskim zonama i to: Hilding Anders, Hilding Croatia, Šestan-Busch, L&P Tehnologije, Komet, Proizvodnja PG, Econ, Kaspar papir, Nestor, Rotocommerce, Izolit, DG Commerce, Agrico Trade, Eurobeton, GPK PRE-KOM, Bravarija Štampar, Klima LS, te niz manjih poduzeća i obrtničkih radnji. Gradska se vlast trudi poduzetnicima stvoriti što bolje uvjete za rad i razvoj.

Rast broja poduzetnika

Prema podacima konzultantske kuće Bisnode u Prelogu trenutno posluje 565 poslovnih subjekata. Tijekom 2016. godine bilo ih je osnovano 52, dok je istovremeno bilo ugašeno 36 subjekata. Ukupno je 20 poslovnih subjekata bilo u blokadi u posljednjih godinu dana. Također, tijekom 2016. šest ih je ušlo u stečaj. U fazi predstečaja u istom razdoblju je završilo 46 subjekata. Među poreznim dužnicima nalazi se 5 subjekata, a 3 subjekta se nalaze na listi neisplatitelja plaća. Kako pojašnjava Branimir Kovačić, viši financijski analitičar Bisnodea, među svim poslovnim subjektima u ovom gradu, ukupno ih je 211 ili 37,3 posto predalo godišnje financijsko izvješće u javni registar za 2015. Oni su lani kumulativno ostvarili 1,53 milijardi kuna prihoda, a kumulativna neto dobit iznosila je 66,6 milijuna kuna. Ta poduzeća ukupno su u zapošljavala 2816 osoba, što predstavlja prosjek od 13,3 zaposlenika po poduzeću.

Orijentacija na izvoz

Izvoz je iznosio 815,5 milijuna kuna, dok su analizirana poduzeća investirala ukupno 95,2 milijuna kuna tijekom 2015. godine. U usporedbi s ukupnim rezultatima Međimurske županije, Prelog je imao 7,2 posto udjela među poduzećima koja su predala godišnje financijsko izvješće. U ostvarenim prihodima na razini cijele županije, poduzeća iz ovog grada sudjelovala su sa 12,3% udjela. Analizirana poduzeća imala su udio od 20,3 posto u ukupnom županijskom izvozu, dok su njihove investicije činile 13,0% svih investicija na županijskoj razini. Ukupno 10,5% svih zaposlenih u županijskom realnom sektoru odnosilo se na zaposlenike iz poduzeća koja su smještena na području Preloga. Uspoređujući rezultate iz 2015. s onima iz 2014., pokazalo se da su promatrana poduzeća zapošljavala 9,9% osoba više. Istovremeno su ostvarili 23,6 posto prihoda više, dok je kumulativna neto dobit bila za 10% niža. Izvoz je bio veći za 31 posto, dok su se s druge strane investicije smanjile za 7,1 posto.

Najveći u Europi i najkvalitetniji na svijetu

Kacige iz Preloga za svjetsko tržište

Ono što je godinama za prepoznatljivost Preloga bio speedway, to je danas tvrtka Šestan-Busch koja je, kako sami za sebe vole reći, najveći europski i najkvalitetniji svjetski proizvođač vojnih kaciga. Tvrtka u svom asortimanu ima i čitavu paletu kompozitnih proizvoda u području vojne opreme i balističkih sredstava zaštite. Tvrtka je nastala 1984. i zvala se Koplast-Šestan te se bavila izradom plastičnih dijelove za sportsku obuću. "Raspadom bivše države i početkom rata okrenuli smo se vojnoj opremi te smo do 1994., kad smo se udružili s tvrtkom Busch, izrađivali dijelove za minsko-eksplozivna sredstva - protutenkovske mine. Preko tog smo posla došli do saznanja da za našu vojsku valja raditi i kacige", kaže Šestan. Dodaje da se našao na velikim mukama kad je dobio ugovor za izradu prvih tisuću kaciga za Hrvatsku vojsku. "Došao sam do Paula Egona Heinricha Buscha koji je tada bio prvi proizvođač kompozitnih kaciga u Europi. Prva kompozitna kaciga napravljena je 1974. i napravio ju je upravo Busch", prisjeća se Šestan. Danas ova tvrtka ima više od 60 zaposlenih, a godišnji kapacitet im je 150 tisuća kaciga koje isporučuju u 70-ak zemalja svijeta.