Gospodarski prosperitet u simbiozi industrije i malog poduzetništva

Zahvaljujući pozicioniranosti usred plodne podravske ravnice, Koprivnica je u prethodnom razdoblju razvila snažnu prehrambenu industriju

Plodna zemlja, vrijedni ljudi i stalna ulaganja doveli su do toga da Podravina, i Koprivnica kao njezino središte, budu danas jedno od središta hrvatske prehrambene industrije. Kada se govori o Koprivnici, gotovo je neizbježno govoriti i o Podravci koja je gotovo pa temelj gospodarskog razvoja grada. Brendovi poput Vegete, dječje hrane Lino, gotovih juha te svega ostalog su poznati daleko izvan hrvatskih granica.

Njezina tvrtka kćer Belupo je drugi najvećih nacionalni proizvođač lijekova s 850 zaposlenih i prihodom većim od 600 milijuna kuna. Čitava Podravka grupa ima 6754 zaposlenih, a lani joj je prihod bio 4,04 milijarde kuna. Naravno, iako najveća i najvažnija, Podravka tu nije sama jer u Koprivnicu djeluje i pivovara Carlsberg sa svojim brendovima Pan, Tuborg, Carlsberg koji su nezaobilazni na tržištima puno većim od nacionalnog. Od multinacionalnih kompanija tu je svakako i papirna ambalaža Hartman, ali i niz drugih tvrtki iz prehrambene te ostalih industrija. No, usprkos činjenici da je Koprivnica najprepoznatljivija po krupnoj, uglavnom prehrambenoj, industriji, u tom kraju djeluje i niz uspješnih mali poduzeće te sve više i startupova. Kako bi potaknuli jači razvoj startup tvrtki, u Koprivnici su osnovali inkubator u kojem danas djeluje 30-ak tvrtki.

Lista čekanja

Kako pojašnjava Martina Golčić, direktorica Inkubatora, njihov kapacitet je 30 poslovnih prostora koji je uglavnom popunjen, a čak ima i lista za čekanje. Istovremeno coworking prostor povremeno koristi sličan broj poduzeća, dakle njih 30-ak. "Za koprivnički inkubator to je velika brojka, posebno ako se uzme u obzir da se ovaj trend pojavio 2014. godine od kada gotovo svaki mjesec u inkubator pristiže najmanje jedan upit za korištenje coworking ili samostalnog poslovnog prostora. Gotovo u svakom trenutku imamo nekoliko poduzeća koja su spremna izaći iz inkubatora i samostalno nastaviti poslovanje. Svi ostali korisnici su nam unutar tri godine korištenja prostora i starosti poduzeća.

Ovi podaci govore u prilog tome da su kapaciteti inkubatora popunjeni, odnosno da su prepoznate prilike za poduzetnike koje im se pružaju u Koprivničkom inkubatoru", kaže Golčić. Dodaje da je ukupno u njihovom inkubatoru zaposleno 80-ak ljudi, a tvrtke koje u njemu djeluju su imale lani ukupni prihod od nešto više od 30 milijuna kuna. Za sada je relativno malo izvozno orijentiranih tvrtki te je izvoz lani iznosio skromnih 150 tisuća kuna, a što se uglavnom odnosilo na promet dvije tamošnje IT tvrtke. "Grad Koprivnica je želio svima osigurati pomoć pri pokretanju posla na način da omogući korištenje prostora inkubatora i to se pokazalo jako korisnim, ali došli smo u situaciju da je prostora premalo i da ćemo uskoro imati liste čekanja za korištenje prostora. Drugi problem koji je sada evidentan je da se zbog ovako različitih djelatnosti potreba za specifičnim edukacijama i drugim vrstama mentorskih usluga širi. Koliko smo sretni što imamo dobre i različite poduzetnike u našem inkubatoru, toliko nam to predstavlja i izazov, jer svatko ima vrlo specifične probleme s kojima se susreće u razvoju svojeg poslovanja, a mi želimo svima pomoći u tim prvim, osjetljivim godinama rada i to je naš svakodnevni izazov", istaknula je Martina Golčić, direktorica inkubatora.

Upravo zbog toga je u izradi dokumentacija za gradnju novog Poduzetničkog inkubatora kreativnih i industrija s ukupno 1200 m2 prostora, investicije vrijedne oko 13 milijuna kuna na lokaciji Kampusa u Koprivnici. Tako je u planu da se postojeći inkubator definira kao mješoviti i u njemu i dalje mogu različite djelatnosti dobiti priliku za rast i razvoj uz niske troškove, kao i edukacije, servis i mentorstvo, dok će se za korištenje novog objekta propisati kriteriji ulaska u inkubator.

Cjelovita potpora

"Želimo se specijalizirati i još intenzivnije podupirati razvoj poduzetničkih ideja i projekata. Za to su nam potrebna sredstva EU koje planiramo koristiti za izgradnju i opremanje novog inkubatora, ali i za programe koje ćemo unutra provoditi. Sam program prilikom ulaska novih poduzetnika biti će malo drugačiji nego do sada i sličniji onome što rade primjerice ZIP, BIOS i STEP RI, što znači da će se intenzivnije pratiti i podupirati poduzetnike te ćemo im osigurati stručne edukacije i networking podršku, pomoć kod zaštite intelektualnog vlasništva, marketinga i sl. Također, ponudit ćemo im i kreativne programe za poticanje i razvoj novih ideja i inovacija. Tu svakako treba spomenuti i suradnju s Innotechom, centrom kompetencija u hrani - projekt kojeg zajedno razvijaju Grad Koprivnica, Podravka i Sveučilište Sjever.

Rast prihoda i izvoza

Prema podacima konzultantske kuće Bisnode, u Koprivnici trenutno posluje 1942 poslovnih subjekata. Tijekom 2016. godine bilo ih je osnovano 112, dok je istovremeno bilo ugašeno 163 subjekata. Ukupno je 91 poslovni subjekt bio u blokadi u posljednjih godinu dana. Također, tijekom 2016. godine 20 subjekata je ušlo u fazu stečaja. U fazi predstečaja u istom razdoblju je završilo 153 subjekata. Među poreznim dužnicima nalazi se 11 subjekata, a 8 subjekata se nalazi na listi neisplatitelja plaća. Među svim poslovnim subjektima u ovom gradu, ukupno ih je 562 ili 28,9 posto predalo godišnje financijsko izvješće u javni registar za 2015. godinu.

Oni su u 2015. godini kumulativno ostvarili 4,84 milijardi kuna prihoda, a kumulativna neto dobit iznosila je 389,3 milijuna kuna. Ta poduzeća ukupno su u 2015. godini zapošljavala 7.828 osoba, što predstavlja prosjek od 13,9 zaposlenika po poduzeću. Izvoz je iznosio 1,53 milijardi kuna, dok su analizirana poduzeća investirala ukupno 167,2 milijuna kuna tijekom 2015. godine. U usporedbi s ukupnim rezultatima Koprivničko - križevačke županije, Koprivnica je imala 24,7 posto udjela među poduzećima koja su predala godišnje financijsko izvješće. U ostvarenim prihodima na razini cijele županije, poduzeća iz ovog grada sudjelovala su sa 49,8% udjela.

Analizirana poduzeća imala su udio od 72,2 posto u ukupnom županijskom izvozu, dok su njihove investicije činile 41,7 posto svih investicija na županijskoj razini. Ukupno 50,1 posto svih zaposlenih u županijskom realnom sektoru odnosilo se na poduzeća koja u Koprivnici. Uspoređujući rezultate iz 2015. s onima iz 2014., pokazalo se da su poduzeća zapošljavala 3,5 posto osoba više. Istovremeno su ostvarili 4,5 posto prihoda više, dok je kumulativna neto dobit bila veća za 32,2 posto. Izvoz je bio veći za 10,1 posto, dok su se s druge strane investicije smanjile za 5,7 posto.

Veliki interes za poduzetnički inkubator

Modna industrija u začetku

Tvrtke koje koriste prostor inkubatora različitih su djelatnosti, od IT-a, projektantskih ureda, konzultantskih tvrtki, marketinških agencija, izrade glazbenih instrumenata, dizajna i izrade haljina, ekoloških poduzeća, tvrtki za prodaju i proizvodnju sustava koji koriste obnovljive energije, tvrtki za posredovanje i trgovinu, proizvodnja i prodaja namaza od humusa, web dizajn, obrta za proizvodnju slastica i kolača i dr. Svoj kreativni studio Donnel u inkubator je smjestila i Maja Jambrušić čije kreacije kupuje i direktorica koprivničkog inkubatora Martina Golčić. Donnel svoje haljine distribuira putem veleprodaje, a ima i vlastiti web.