FOTO: Multimedijalni obiteljski posao kao rješenje za dobar život na otoku

Boris Scitar/VL/PIXSELL

Dijana i Petar Skokandić kreativan su bračni par s Korčule koji je prošle godine pokrenuo biznis prodaje suvenira Mono art, uz opciju izrade reklama i oglašavanja na štandu, da bi ga ovog ljeta sasvim transformirali u obrt za oglašavanje turističkih i drugih sadržaja na području otoka Korčule. Time su, kažu, bolje iskoristili potencijale i znanja koja posjeduju otprije, ali su zbog pripreme sa sezonom ove godine krenuli nešto kasnije no što su trebali. Na svome štandu nude usluge snimanja, montaže i prezentacije marketinških videa, kao i mogućnost ostavljanja informativnih letaka i drugih oblika promidžbenih materijala. Videouradci za koje je zaslužan Petar snimanju se u skladu sa željama i potrebama naručitelja, bilo da se radi o restoranima, klubovima, kafićima ili drugim objekatima i sadržajima. Na reklamu se čeka prema potrebi, zahtjevniji klijenti zbog više materijala i odlazaka na snimanje čekaju nešto dulje, ali u prosjeku proces snimanja i montiranja traje tjedan dana.

"Posao je osmišljen tako da kakvu god reklamu klijent želi mu tu uslugu možemo i pružiti, dok je dodatna pogodnost što kod nas na štandu dobivaju i mjesto gdje tu reklamu mogu i izložiti.

U ponudi imamo grafički dizajn, fotografiranje, usluge tiska, oglašavanje preko društvenih mreža i oglašavanje apartmana na internetu. Trebalo je neko vrijeme da naše sugrađane i vlasnike turističkih objekata naviknemo na novu uslugu, no ubrzo su prepoznali koliko je dobar marketing ključan za još bolje poslovne rezultate. K tome, što se tiče video uradaka, s našim sam obrtom dobio kanal na kojem mogu iskoristiti sve što sam naučio baveći se time iz hobija i honorarno. Očekujem da će sljedeće sezone naš štand raditi od travnja do listopada", pojasnio je Petar, dodavši i da su klijenti zadovoljni odrađenim poslom te da ih je svake godine sve više.

Dodatna motivacija za pokretanje vlastitog biznisa bila im je i prinova u obitelji. S ovim poprilično netradicionalnim oblikom turističke djelatnosti, kažu, poprilično su zadovoljni i svake godine nauče nešto novo. "Na ideju smo došli promatranjem okoline i uočavanjem potrebe za ovakvim poslom unutar turističkih mjesta. Postali smo svjesni da postoji potreba za izradom reklama i oglašavanjem, kao i potreba turista za informacijama koje su im neophodne kako bi što bolje iskoristili svoj odmor. Tako je nastala ideja info pulta, odnosno mjesta koje na što jednostavniji način turistima može predočiti destinaciju, dok s druge strane istovremeno poduzetnicima pruža platformu za oglašavanje i mogućnost izrade reklama, bilo koje vrste", pojasnila je Dijana Skokandić.

Ističe i da su prepoznali značajan potencijal ovog posla koji bi se moga proširiti i na druge destinacije, no svjesni su da takav pothvat iziskuje puno ulaganja vremena i novca. Na pitanje o eventualnim preprekama s kojima su se suočili kaže da se ipak radi o preteškoj riječi. Sve što su u protekle dvije sezone iskusili za njih je tek dodatni motiv da svaki sljedeći izazov dočekaju spremniji. "Kad nešto zacrtate ne vidite prepreke ispred sebe, ma koliko god one očite bile. Danas iza sebe imamo zadovoljne klijente i sve više iskustva, a u srcu veliku ljubav prema našem poslu. Ako nemate ljubav prema poslu kojim bi se bavili, biti sezonski poduzetnik nije nešto što bih sugerirala", nastavlja Dijana. Iako je sve na kraju prošlo kako je trebalo, priznaje da nije nimalo lako biti poduzetnikom početnikom te da se njih očekivalo plivanje u moru informacija koje su im do tog trenutka bile malo ili nimalo poznate. Dosta toga, naglašava, se nauči isključivo na vlastitim greškama.

Dijana smatra i da je turizam u Hrvatskoj praktički jedan od naših najvećih aduta, ali i da bismo se trebali okrenuti snažnijem i kvalitetnijem iskorištavanju potencijala koje imamo na dlanu. "Svakako bi se trebalo više raditi na tim potencijalima i usmjeravati turizam u smjeru u kojem bismo željeli da on ide. Primanja od turizma iznimno su korisna i turizam se itekako odražava na naše gospodarstvo", dodala je. Ova pozitivna priča o obiteljskom biznisu s otoka Korčule primjer je dobre prakse kako pokrenuti održivi biznis, ali i motivacija drugima kako najbolje iskorisiti sve prednosti života i rada u turističkoj destinaciji, složili su se Skokandići.