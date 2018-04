Prilika za karijeru: Dosad zaposleno više od 600 pripravnika

Polaznici se upoznaju sa svim aktivnostima kompanije

Odljev mlade radne snage i nezaposlenost mladih ključni su problemi tržišta rada u Hrvatskoj. Jedna od vrijednih akcija koja sustavno prati i potiče studente kako bi nakon diplomiranja bili konkurentni na tržištu, Inin je Growww program.

Riječ je o jednogodišnjem pripravničkom programu u kojem studenti uz pomoć mentora prolaze edukaciju s ciljem upoznavanja svih aktivnosti kompanije. Program potiče zapošljavanje mladih bez iskustva, a čak 90 posto mladih koji je prošlo kroz pripravnički program ostalo je raditi u kompaniji. Tako je u osam godina u Ini zaposleno više od 600 diplomanata. Tamaru Potalec, jednu od pripravnica u Ini, upitali smo kakvo je njezino iskustvo s programom te kako se pripremila za prijavu.

"S obzirom na to da je moj posao vezan uz područje javne nabave, znala sam da me čekaju mnogi izazovi koje moram svladati, no od prvog konkretnog radnog zadatka i kroz praćenje situacije na tržištu naftnih derivata, znala sam da sam na pravom putu. Posebno me se dojmila mogućnost sudjelovanja pripravnika u aktivnostima koje nisu usko vezane uz područje rada - u raznim projektima, volonterskim aktivnostima, sportskim natjecanjima i slično. Svakome tko je spreman i željan stjecanja novih znanja i iskustava, a želi raditi u renomiranoj kompaniji koja pruža jedinstvenu priliku za navedene aktivnosti u različitim područjima rada, preporučujem da što prije prijave na Growww", kazala je Tamatra Potalec i poručila budućim kandidatima da je važno da dobro strukturiraju životopis i već na prvoj stranici izdvoje što ih razlikuje od ostalih kandidata.

Jurković Predavanja su izrazito interaktivna, a pritom koncizna, i direktno primjenjiva u praksi.

- Ostanite smireni tijekom testiranja, ne požurujte se i fokusirajte se na zadatke. Na intervjuu budite samopouzdani, definirajte što želite raditi i pokušajte saznati što više informacija o kompaniji kako biste ostavili što bolji dojam - otkrila je Tamara Potalec. Pripravnik Krešimir Jurković ukratko je opisao kako će izgledati prvih pola godine Groww programa. - Buddy i mentor brinu se za vaš profesionalni i osobni razvoj, zbližili ste se s kolegama i postajete "vrijedni kotačić" u funkcioniranju poslovne jedinice.

Ovo razdoblje obilježit će raznovrsne prilike za edukaciju i razvoj. Uz posjete postrojenjima, prezentacije i seminare koji su dio programa Growww, imate priliku sudjelovati i u edukativnim programima Ina Akademije. Predavanja su izrazito interaktivna, a pritom koncizna, in medias res i direktno primjenjiva u praksi. Po završetku predavanja primit ćete sve korištene materijale i kontakte stručnih predavača koji će vam biti na raspolaganju ako budete imali nedoumica i pitanja u budućnosti.

U ovoj fazi počinju pripreme za Team Task Competition. Formiraju se ekipe od nekoliko pripravnika različitih struka s ciljem osmišljavanja prijedloga poslovnog projekta koji će biti prezentiran pred komisijom rukovoditelja. Izbor projekta ograničen je samo vašom maštom, ali u okvirima poslovne efikasnosti i izvedivosti.

Najbolje prezentacije bit će prikazane na okupljanju u Mađarskoj gdje će prisustvovati sve prijavljene ekipe na posljednjem formalnom skupu Growww pripravnika generacije. Pripravništvo završava pisanjem i obranom pripravničkog rada pred tročlanom komisijom - objasnio je Jurković. Svi su zainteresirani za stjecanje novih vještina kroz Growww program trebaju imati na umu da su prijave otvorene do 29. travnja, pa je sada stvarno posljedni trenutak da to i učine.