Dao otkaz na poslu, uzeo poticaje pa otvorio svoju cvjećarnicu

Foto: Getty Images

Da se odlučnim potezima i prije svega vjerom u samoga sebe ne treba odricati vlastitih želja, pokazao je 25-godišnji Slaven Pavlović iz Čepinskih Martinaca. Kako piše Glas Slavonije, odlučio je ostaviti stalni posao i počeo pripremati dokumentaciju za poticaje za samozapošljavanje te nedugo potom otvorio cvjećarnicu "Florista", i to u zapadnom dijelu grada, u Retfali. Čuo je kako je ondje najmanja konkurencija što se tiče cvjećarstva i odlučio se za taj dio grada.

- Prije sam radio u cvjećarstvu i znao sam da mogu puno toga ponuditi. Malo sam strahovao dati otkaz ne znajući hoću li uspjeti dobiti poticaje, ali uspio sam dobro napisati troškovnik, što je prilikom dobivanja poticaja najvažnije. Uz to, imao sam veliku želju i, usudio bih se reći, hrabrost i pet dana nakon otvorenja cvjećarnice presretan sam – otkriva Pavlović naglašavajući da se gotovo cijela njegova generacija odselila u Irsku, Njemačku ili negdje dalje, no njemu to nije palo na pamet. Previše je, priznaje, vezan za svoje mjesto i prijatelje.



- Da sam željan kruha, ne bih sigurno otišao u inozemstvo, odnosno izvan Slavonije. U Osijeku itekako ima posla, pa makar išao kopati. Vjerujem da se svatko može zaposliti ako želi raditi, i to posebice sad kad su se mnogi radno sposobni odselili iz Osijeka u razne europske države. Ja sam još i prije želio imati nešto svoje, uzeo sam 55 tisuća kuna poticaja, iznajmio prostor i počeo. Za sada mogu reći da ostvarujem promet kakvom sam se nadao tek nakon nekoliko mjeseci rada – kaže Pavlović sugerirajući mladima da ne odlaze izvan Osijeka, piše Glas Slavonije.