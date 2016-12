"Danas se sve iz Hrvatske može raditi za čitav svijet"

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Razvoj poduzetništva i posebno startupova u Hrvatskoj je nekoliko koraka ispred razvoja državnog aparata te je jasno da se javna uprava mora reformirati, rečeno je na panelu "Najveći startup izazov – kako preživjeti 2. godinu" koji se održao u sklopu Summita poduzetništva u srijedu u Zagrebu.



Ivo Špigel iz IT tvrtke Perpetum Mobilea je istaknuo da mnogim startupovima, treba barem godina dana da razviju svoj biznis pa ako uspiju preživjeti drugu godinu da su onda uspjeli. "Kad se pogledaju današnje uspješne tvrtke koje su nastale kao startupovi, trebalo im je 5, 6 ili 7 godina da bi postigle kritičnu masu i postale samoodržive – da bi s tima od 4-5 ljudi prešle na sustav od 100 ili 200 zaposlenih", kazao je Špigel. Dodao je da su startupovi zanimljiv fenomen jer se gotovo sve zemlje Europe hvale da su najbolja destinacija za startupove i gotovo da nema države koja ne poziva takve tvrtke. "Zadnjih godina su u Hrvatskoj često bili eksponirani primjeri kada su neke tvrtke najavljivale da će se preseliti u London ili u SAD zbog nerazumijevanja ovdje. Činjenica je da ljudi odlaze i dolaze – Amerikanci u Indiju, Kinezi u SAD, Englezi u Španjolsku ili Španjolci u Italiju. Svatko ima neku svoju računicu", pojašnjava Špigel. Dodaje da ti trendovi mobilnosti kreću još na sveučilištu kada je na sceni međunarodna razmjena studenata. "Što mi poručujemo studentima. Neki dan slika u novinama kada studenti žele ući na Sveučilište, a ispred interventna policija s oklopima i, s dugim cijevima ili bez njih. Što će neka studentica iz Njemačke koja je razmišljala doći studirati u Zagreb misliti? Vjerojatno će odustati. Bitno je poraditi i na većoj internacionalizaciji sveučilišta, kako po pitanju studenata, još više po pitanju predavača. Tu su iskorak napravila privatna učilišta, ali javna sveučilišta još kaskaju dobrano za tim", kaže Špigel.

Damir Sobol iz tvrtke Photo Math ističe da se u svijetu događa softverska revolucija i svi se tome moraju prilagoditi. "Svatko tko to ne vidi ili ne zna, mora poraditi na sebi jer bez toga nema uspjeha. Danas se sve bazira na softveru",kazao je Sobol. Prisjetio se ranih 1990-ih kada se kao jedan od osnivača Iskona prvi put susreo s internetom i njegovim mogućnostima. Ističe da je to tada bila novost kao što je danas činjenica da se sve bazira na softveru. "Danas se sve iz Hrvatske može raditi za čitavi svijet. Iz Zagreba možete pokriti dvije milijarde ljudi bez ikakvog problema", kaže Sobol. Njegova tvrtka, čiju tehnologiju elektronskog plaćanja koriste gotovo sve hrvatske banke, je stara tri godine, a s 10 milijuna kuna prihoda je u zadnjih godinu dana porasla 100 posto. Njihovu bankarsku tehnologiju koristi 450 tvrtki u svijetu dok istodobno njihovu edukativnu aplikaciju Photo Math svaki dan koristi više od pola milijuna ljudi. Aplikacija je za sada besplatna i čeka se trenutak i način da se monetizira. Imaju tvrtku u Londonu iz koje im je lakše poslovati prema američkom tržištu, a porez plaćaju u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj. Do sada su koristili niz smo više linija HAMAG-a, ali i niz subvencija gradova u kojima djelujemo. "Mi smo primjer kako se to isplati jer mi ćemo samo ove godine platiti poreza u većem iznosu nego što iznose sve potpore koje smo do sad dobili", ističe Sobol.



Boris Guina iz Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije HAMAG-BICRO nadovezao se s pojašnjenjem da ova Agencija pomaže poduzetnicima kroz lakši i jeftiniji pristup financiranju. "Gotovo svi hrvatski startupovi su financirani iz HAMAG-a. Postoji čitav niz instrumenata i programa, a posebna pogodnost je da je moguće dobiti 50 posto investicije onoga što ulaže Poslovni anđeo koji će se vratiti ako tvrtka bude uspješna, ako pak tvrtka propadne, Agencija će otpisati potraživanje", kaže Guina. Najavio je da će se u narednom razdoblju otvarati nove kreditne linije koje će omogućiti subvencioniranje kamate i za poduzetnike koji nisu početnici koje će se subvencionirati i do 80 posto. Važno je istaknuti da sav novac za ove projekte dolazi iz Strukturnih fondova EU-a, a ne iz nacionalnog proračuna. Mihovil Barančić iz Zagrebačkog inkubatora poduzetništva ZIP istaknuo je da je situacija za startupove bolja nego prije. "Klima se poboljšava ali imam dojam da vlast ima malo sluha. Načelna potpora uvijek postoji, ali teško se dolazi do faze da se pregovara o konkretnim stvarima. Situaciju popravljaju lokalne samouprave koje se snažno uključuju u ovaj projekt, ali tu nositelji moraju biti veliki gradovi koji imaju najveći kapacitete. No, bez uključivanja države se tu može malo napraviti jer je za startup tvrtke porezna politika jedan od glavnih tereta u prvom razdoblju", kaže Barančić. Dodaje da je problem i što se zadnjih godina stalno mijenjala Vlada pa je teško s nekim razgovarati i osigurati promjene. "Ima puno nelogičnih stvari koje takve percipiraju i ljudi u ministarstvima s kojima pričamo, ali se opet ništa ne poduzima. Smatram da se javna uprava mora restrukturirati jer je činjenica da su ljudi u ministarstvima premalo plaćeni, ali isto tako i da ih ima previše. Za primjer, definicija računa u Hrvatskoj se provlači kroz tri zakona i nije jedinstvena. To je problem. Porez je porez i on se uvijek mora platiti bez obzira gdje poslujete. Čak i offshore tvrtke također plaćaju porez. Sam porez nije problem nego je problem čitav regulatorni okvir", kaže Barančić. Dodaje da je problem poraditi i na marketingu jer se susjedne zemlje bolje reklamiraju, a da su u konačnici uvjeti poslovanja možda i bolji u Hrvatskoj nego u tim zemljama.