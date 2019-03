Četvrta postaja Maratona karijera: Psiholog u poduzetničkim vodama

Foto: Press

Postaja po postaja pa se tako i ovogodišnji Maraton karijera približava kraju. U sklopu projekta koji organizira Studentski informativni kutak je odrađeno i posljednje predavanje na zagrebačkim fakultetima, a 27. ožujka je svoje predavanje na Filozofskom fakultetu održao Sandro Kraljević, magistar psihologije i vlasnik tvrtke Mind Lab.

On je svoje predavanje pod nazivom Psiholog u poduzetničkim vodama započeo svojom životnom pričom, točnije kako je sve počelo u njegovoj profesionalnoj karijeri. Iako je oduvijek želio voditi vlastitu firmu, Sandro nije znao da će u tako ranoj fazi svojega života postati poduzetnik. Pokušao je raditi za drugu osobu, no brzo je shvatio da to jednostavno nije za njega jer je mrzio biti na tim radnim mjestima gdje se osjećao nezadovoljno.

Nakon toga je predstavio Mind Lab te ono čime se njegova firma bavi, no više se bazirao na način funkcioniranja njegove tvrtke. Zatim je o sebi i Mind Labu govorio kroz zanimljiv način u kojemu je na prezentaciji prikazao koja pitanja najčešće dobiva od svojih klijenata, kolega i prijatelja, a u tom je dijelu predavanja pojasnio kako je to biti poduzetnik te koliko je njegovog posla uistinu povezano sa psihologijom. Zaključio je da otkako ima vlastitu firmu radi puno više, ali je pored toga puno slobodniji i zadovoljniji životom nego što je to bio kao osoba koja radi za drugoga.

Mind Lab funkcionira na vrlo specifičnom tržištu koje je, barem za naše prostore, dosta apstraktno, a Sandro vjeruje da se zbog svoje struke suočava s brojnim predrasudama koje svakodnevno mora pobijati. Biti poduzetnik je teško i padala mu je na pamet ideja da stavi ključ u bravu u više navrata, no sada je siguran da to ne želi napraviti nikada. Možda postoje ljudi koji više vole živjeti sa sigurnom plaćom, ali nekima jednostavno ne odgovara takav način, makar to značilo raditi više i suočavati se s puno više problema. Sandro tvrdi da je to karakteristika istinskog poduzetnika koja se ne može izbrisati i uvijek te vuče na stranu da si sam svoj šef.

U zaključku vlasnik Mind Laba tvrdi da kroz poduzetništvo možete izraziti vlastitu kreativnost, no postoji cijena koju morate platiti, a ona ovisi o sektoru u kojem nudite uslugu te vrijeme koje ste spremni izdvojiti da razvijete svoju firmu. Oscilacije u raspoloženju i stres su svakodnevna pojava, a unatoč tome on ostaje pozitivan i vjeruje da će jednog dana kroz svoju tvrtku biti financijski neovisan.

Iako su odrađene sve postaje u Zagrebu, preostaje još dočekati Maraton u Osijeku, gdje će u travnju biti održana predavanja na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu, a više informacija o njima možete pronaći na službenoj stranici Maratona karijera. Događaj organizira Studentski informativni kutak u partnerstvu s Arrivom, Radenskom, Mediatoolkitom i Blooming cvjećarnom, a uz Studentski.hr medijski su pokrovitelji projekta: Global novine, ICT Business, Osijek031.com, SiB.hr i Poslovni dnevnik.