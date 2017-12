Biznis akademija obrtnicima jamči siguran napredak

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Obrtnici su srce i duša jednoga grada. Samo u Zagrebačkoj županiji ih je više od 17.500. No da bi oni bolje, brže i kvalitetnije mogli doći do klijenata i prodavati svoje proizvode i usluge, 24sata, Tele 2 i Obrtnička komora pokreću Biznis akademiju kojom će obrtnike poučavati digitalnoj pismenosti.

Viktor Pavlinić, predsjednik Uprave Tele2, svjestan je da su upravo obrtnici važni stupovi hrvatskoga gospodarstva te da im treba pomoći prilagoditi se digitalizaciji.

"Želja nam je i cilj zajedničkim snagama ovom Biznis akademijom stvoriti nove, stvarne i održive vrijednosti u poslovanju" - ističe Pavlinić i dodaje da je digitalizacija obrtničkih zanimanja jako važna jer uvijek treba ići ukorak s vremenom.

"Nove tehnologije donose mnoge promjene, no od njih ne treba bježati, nego ih treba preduhitriti. One su šansa ne samo za pokretanje novih poslova i projekata nego prilika za napredak onih već uhodanih. Nekad je bilo dovoljno kvalitetno raditi i na temelju toga širiti dobru riječ o sebi. No danas se trebate neprestano educirati i prilagođavati tržištu, a bez interneta ne možete ništa. Ulaganje u sebe kroz sferu edukacije je ulaganje u vlastitu budućnost jer nudi vrijedne informacije i alate za razvoj poslovanja. Oni koji prvi usvoje digitalizaciju, imaju veće šanse biti najuspješniji" - ističe Pavlinić te dodaje da će obrtnici Biznis akademijom dobiti prije svega potporu uglednih stručnjaka. Kroz Akademiju će, ističe, usvojiti znanja o raspolaganju financijama, online oglašavanju te brendiranju vlastitog posla. Važno je, smatra, da svaki obrtnik shvati potencijal oglašavanja i prodaje te da s novim znanjima zakorače u budućnost. Upravo zato je glavni i osnovni cilj educirati poduzetnike digitalnom poslovanju.

"Promatrajući i osluškujući tržište, shvatili smo da imamo mnogo potencijala koje samo treba probiti barijeru digitalnog poslovanja. Naši su poduzetnici inovativni, hrabri i uspješni, a internet će im to poslovanje podići na iduću razinu. Želja nam je da svaki korisnik ove Akademije u budućnosti iskoristi baš sve što mu se pruža u digitalnom svijetu" - govori Pavlinić ističući da će seBiznis akademijom osiguravati video edukacije za poduzetnike prilagođene svim razinama znanja iz područja digitalnog marketinga i prodaje. Također, neće se zanemariti ni offline radionice i natječaji.

"Tijekom godine redovito ćemo organizirati druženja i razmjenu iskustava kroz radionice. Treba istaknuti kako ovom platformom nudimo edukativan i kvalitetan sadržaj te stvarne priče uspješnih poduzetnika. Tu su i poslovni savjetnici specijalizirani za digitalni marketing i prodaju" - kaže.

12 edukativnih radionica digitalnog poslovanja

Na Biznis akademiji poduzetnicima će, kad god požele, biti dostupno 70 video edukacija iz područja digitalnog marketinga i prodaje, servisne informacije te rubrika sa svim čestim pitanjima i odgovorima vezanima uz digitalizaciju. Također, tijekom godine ćemo organizirati 12 edukativnih radionica s uglednim stručnjacima koji će i kroz teoretski i praktični dio predstaviti digitalno poslovanje. Platforma Biznis akademija poduzetnicima sve informacije i alate nudi na jednome mjestu kako bi što brže došli do informacija te u što kraćem roku podigli razinu svog poslovanja.

Fokus je uvijek na rješenju, a ne na problemu

Tele2 u svojim „genima“, među ostalim, ima izazivački i proaktivni duh.

"Postižemo nemoguće tako što radimo na svoj način te se uvijek fokusiramo na rješenja umjesto na probleme. Vjerujemo da iste stvari tjeraju naprijed i naše obrtnike i poduzetnike. Uvijek se trude biti bolji i jači, napredovati i učiti. Vjerujemo kako će ova Akademija sve nas naučiti mnogim stvarima, a razmjena iskustava Hrvatsku staviti u vrh poduzetništva u Europskoj uniji" - smatra Pavlinić.