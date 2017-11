Poslovni centar koji od sada nudi još i više

Foto: Promo

Prošla je godina i pol dana od kada je ovaj simpatičan poslovni centar otvorio svoja vrata za prve posjetitelje i vrlo brzo je postao pretijesan za sve one koji su htjeli svoj ured preseliti u bee@work pa je tako od ove jeseni centar proširio svoje kapacitete. Osim većeg broja ureda, centar je bogatiji i za veliku kongresnu dvoranu koja može primiti preko 100 gostiju te veći broj manjih dvorana za sastanke. Tu su i dodatni sadržaji kao Drop In radna mjesta i co-working uredi za one koji trebaju radni prostor povremeno.

Saša Rendulić „Osim ureda koji je na najvišoj razini, prezadovoljni smo i ostalim sadržajima koji su uključeni. Proširenje centra nas je posebno razveselilo zbog dodatnih dvorana za sastanke i evente te relax prostorija za ugodne razgovore s našim klijentima i partnerima. Sada zaista ne trebamo ići nikuda, sve nam je na dohvat ruke.“ Saša Rendulić,S.H.O.P. Centar d.o.o.

Zašto bee@work?

Ono što bee@work poslovni centar čini specifičnim je njegova jedinstvena lokacija na istoku grada, u blizini zagrebačke obilaznice i samo 10 minuta udaljen od nove zračne luke. Uz prostrani i besplatni parking u garaži te brzu i sigurnu internetsku vezu sve što Vam je potrebno za početak rada je laptop! „U ovih godinu i pol dana najviše su se tražili manji, funkcionalni uredi, većinom za 2 osobe te smo svjesni manjka takvih ureda u Zagrebu, odlučili proširiti poslovni centar i evo već sada imamo veliki broj upita. Ono što naši korisnici često ističu kao prednost je profesionalan, mogli bi reći europski izgled prostora, uz poticajnu radnu atmosferu gdje je jednostavno razmjenjivati ideje.“ navodi Livija Martinović, voditeljica poslovnog centra. U business centru se do sada smjestio veći broj tvrtki raznih profila kako domaćih pa tako i stranih, a veliki je i broj onih koji su tek krenuli u poduzetničke vode. U ovom okruženju mnogi od njih su i međusobno počeli surađivati i širiti pozitivnu i poticajnu radnu atmosferu. Kako bi u potpunosti zaokružili priču i ponudili sve na jednom mjestu bee@work tim je na istoj lokaciji ponudio i usluge računovodstva kao i asistenciju prilikom otvaranje tvrtke što čini odličan paket za sve koji otvaraju tvrtku u Hrvatskoj.

Što kažu korisnici:

Ilija Barišić „Pozitivna atmosfera centra uz profesionalan i fleksibilan pristup pomaže nam da se fokusiramo na naše poslovanje. Preporučili bi svima koji traže ured na istočnom dijelu Zagreba.“ Ilija Barišić, Iskop gradnja d.o.o.

Danon Seletković „Za bee@work sam se odlučio zbog ugodnog ambijenta i srdačnog osoblja. Pokazalo se da nisam pogriješio, jer se ovdje osjećam kao uspješan čovjek i poduzetnik. Vrijedi svake kune.“ Danon Seletković, Taus d.o.o.

Dejan Fičko „Bee-At-Work koncept nas je privukao jednostavnošću početka rada na novoj lokaciji. Navedeni koncept nudi doslovno plug and play rješenje za početak rada mikro i malih poduzetnika, pružajući neophodnu opremu za trenutni početak rada. Velika prednost business centra je jednostavnost dolaska partnera zbog blizine obilaznice, te uvijek dostupnih parkirališnih mjesta u podzemnoj garaži. Na lokaciji business centra nalazi se pristup širokopojasnom Internetu iznimne brzine što je neophodno za poslovnu komunikaciju i korištenje cloud usluga. Uvijek susretljivo osoblje brine za rad korisnika stalno unapređujući uslugu i prateći moderne svjetske trendove. „ Dejan Fičko, Sterling d.o.o

Posjetite bee@work