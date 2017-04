5 praktičnih savjeta za komunikaciju sa zahtjevnim klijentima

Fotolia

5 praktičnih savjeta za komunikaciju sa ljutim i teškim klijentima:

u svemu što činite služite se pozitivnim riječima i pozitivnim mislima prije nego što nešto kažete, uvijek dobro promislite, zbog toga nikada nećete požaliti neka vam cilj bude najviši mogući odnosi sa sobom i drugima suzdržite se ogovaranja; izgovarajte samo riječi istine budite uvijek svjesni svojih riječi; jednom izgovorene riječi nije moguće povući

​Poslovni dnevnik organizira seminar na kojem će polaznici naučit:

vještine i tehnike koje će im omogućiti rješavanje zahtjevnih poslovnih situacija u direktnoj i osobnoj komunikaciji

voditi komunikaciju profesionalno, uvjerljivo i odlučno.

upravljati vlastitim stanjima i zadržati osobnu mirnoću u razgovoru s ljutim klijentima

razumjeti ljutnju kao način manipulacije klijenata

kako brzo i efikasno smiriti ljutog klijenta

što je zabranjeno reći ljutom klijentu

kako ljutog i teškog klijenta „pretvoriti“ u kooperativnog

"Svatko se može naljutiti - to je jednostavno. Ali naljutiti se na pravu osobu, do prave mjere, u pravo vrijeme, zbog dobrog razloga i na pravi način - to nije lako." Aristotel Grčki filozof

Seminar "NLP Komunikacija s ljutim i teškim klijentima" održava se 26. travnja 2017., s početkom u 9.00 sati, u Zagrebu.

