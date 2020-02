Zvijezda prodaje nekretnina: Ovih 5 brutalno iskrenih stvari moram reći vlasnicima

Foto: Getty Images

‘To je uključivalo puno napornog rada, ali ja svoj uspjeh posebno pripisujem jednoj tajni: brutalno sam iskren prema svojim klijentima.’, piše za CNBC Make It Aaron Kirman, agent za nekretnine sa sjedištem u Los Angelesu i osnivač Aaron Kirman grupe.

‘Nekretnine su vrlo konkurentno polje. Ako agenti svojim klijentima ne kažu koje pogreške čine, može proći puno više vremena potrebnog za prodaju nekretnine. To bi moglo značiti da bi cijena mogla pasti jer mnogi kupci nerado kupuju kuću koja je predugo na tržištu.

Evo pet brutalno iskrenih stvari koje sam morao reći vlasnicima kuća:

1. "Imate užasan ukus."

Opća pretpostavka je da većina bogatih ljudi ima ukus za dizajn, ali to je mit. Često zastarjeli namještaj i nezgodan razmještaj utječu na izgled kuće.

Previše bijele boje bez trunke druge može učiniti da soba izgleda mutno. Kuća na plaži ne bi trebala imati kozmopolitsku vibraciju iz New Yorka. Mali prostor s previše uzoraka jednostavno izgleda previše.

Lijek? Unajmite profesionalnog dizajnera interijera koji može učiniti da vaše imanje zasja i izvući njegove najbolje karakteristike. Naknade se mogu kretati od samo 1.000 dolara do 200.000, ovisno o kvadraturi, ali vrijedi potrošiti.

2. "Imate previše smeća."

Većina prodavača mora napraviti veliko pospremanje prije nego što svoje domove plasira na tržište. Kada potencijalni kupci vide kuću ispunjenu prodavačevim stvarima, ne mogu se osobno povezati s njom.

Ponekad moram prosvijetliti klijente da ono što vide kao ukrasno, drugi mogu smatrati neprivlačnim ili smećem. Primjerice, jedan je vlasnik kuće svaku svoju kuću ispunio starinskim punjenim životinjama. Naravno da je on to volio, ali potencijalni kupci su to apsolutno mrzili.

3. "Vaša je kuća prljava."

Očistite kuću prije ponudbe! Zvuči očito, ali vidio sam da toliko ljudi preskoči ovaj korak. Dom koji nije 100% besprijekorno čist neće se prodavati za ono što vrijedi. Nitko ne želi potrošiti velik novac na prljavu kuću.

Također, ono što vam se čini čistim možda drugima ne izgleda čisto. Jednom sam surađivao s klijentima koji su imali umjetni travnjak za pse - ugrađen u pod od tvrdog drva u glavnom apartmanu.

"Žao mi je", rekao sam im, "ali bazen kupaca koji žele da njihovi psi vrše nuždu pored mjesta gdje spavaju nije velik."

4. "Vaša kuća vrijedi mnogo manje nego što mislite."

Prodavači ne određuju cijenu svog doma. Tržište to radi. Ako je prodavač slijedio sve korake za pripremu kuće za prodaju, a ona se ne prodaje, to je najvjerojatnije zato što je njihov dom precijenjen.

Agent je jednom prilikom rekao jednom od mojih klijenata da njihov dom vrijedi 13 milijuna dolara. Kupce nije zanimao i morao sam klijentu reći da je stvarna vrijednost bliža 9 milijuna dolara. Ponekad agenti krivo prikazuju vrijednost nekretnine kako bi udobrovoljili prodavača i uvećali si proviziju.

U ovom slučaju prodavačica je pretjerano uložila u nekretninu i izgubila novac na prodaji. Je li htjela čuti brutalnu istinu? Ne. Je li joj na kraju bilo bolje zbog nje? Da, jer kad je jednom cijena kuće bila primjerena, ona je prodana.

5. "Tlocrt vaše kuće je grozan."

Način na koji je kuća dizajnirana i izgrađena može pospješiti prodaju ili ju onemogućiti. Nekonvencionalni izgled odvratit će mnoge potencijalne kupce.

Možda je vlasnik kuće dizajnirao i izgradio prilagođeni dom na temelju njihovog osobnog ukusa, ne uzimajući u obzir mogućnost preprodaje nekretnine. Ili su možda napravili pravu kuću na pogrešnom mjestu.

Mogući su veliki problemi s načinom rasporeda kuće, a prodavači moraju razumjeti kako to utječe na njihovu sposobnost da je prodaju, zaključuje Kirman.