Za kuću na selu traže više od milijun kuna

Ilustracija: Thinkstock

Na iznenađenost sumještana naišao je oglas o prodaji kuće u središtu Budrovaca (selo pored Đakova) za više od milijun kuna, točnije 150.000 eura. Osvanuo je ovih dana i pokrenuo mjesne procjene o tome može li se u ovoj i sličnim seoskim sredinama u sadašnjim cjenovno-nekretninskim prilikama prodati kuća iz bajke od bajkovitih milijun kuna, piše Glas Slavonije.

Istina, nekretnina jest novogradnja, katnica velike kvadrature, okućnice, tip-top sređena, no Budrovčani nisu optimistični za “prođu” milijunskog iznosa. Kažu, vlasnici su inače u Njemačkoj te da vjerojatno ne prate cjenovne prilike nekretnina u nas gdje su one preplavile tržište do te mjere da se prodaje samo ono čemu se značajno spusti cijena te se spuštaju kako se gomilaju kilometri udaljenosti od grada. Postavlja se pitanje: ”Može li se u ovdašnjim selima prodati kuća za milijun kuna? I ovdje se zrcale sve crnje demografske prilike u nas, masovno iseljavanje, seoske ulice nanizane sve većim brojem praznih kuća i to ruši cijene.

- Prosječna cijena za koju idu kuće, istina daleko manje i starije, neopremljenije od ove, u Budrovcima je oko 10.000 eura. Ovo je najskuplja kuća dosad. U relativno malom selu kao što su Budrovci za prodaju je čak 50 kuća. Brojne su prazne; na seoskom trgu, placu, svaka druga je prazna i napuštena - kaže Budrovčanin Josip Ciganović. Već godinama se prodaje i na više od milijun kuna oglašena katnica u susjednim i od Budrovaca većim, također prigradskim Piškorevcima. Točnije – cijena joj je 220.000 eura, više od 1,6 milijun kuna. Također je katnica, suvremenih vizura, impozantne kvadrature, s bazenom... Do danas nije prodana, a mještani kažu kako joj vlasnici nisu spuštali cijenu. Njihove prognoze za njenu prodaju po toj cijeni nisu ružičaste.