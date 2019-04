Za 5. dijete 6000 kuna, za kvadrat stana 250 eura

Foto: Getty Images

Gradska uprava Kutjeva odlučno je krenula u borbu s negativnim demografskim trendovima. U samo dva dana donijeli su dvije važne odluke čiji je cilj zaustaviti odljev stanovništva iz ovog dijela Slavonije, pogotovo radno aktivnog i osoba mlađe životne dobi. Nakon što su u ponedjeljak potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za gradnju 7,5 milijuna kuna vrijednog dječjeg vrtića, s najmodernijom opremom i sadržajima za sve uzraste mališana, već u utorak otišli su i korak dalje.

I vrtić protiv iseljavanja



Naime, na sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je usvojena odluka o povećanju naknade za novorođenu djecu, koja će tako za prvorođeno dijete iznositi 2000 kuna, za drugo 3000, za treće 4000 kuna. Za roditelje koji se odvaže za četvrto dijete naknada iznosi 5000 kuna, a za peto dijete 6000 kuna. Prije je naknada iznosila tisuću kuna za sve.



– Želimo poslati poruku da su nam bitne obitelji i njihov opstanak u našem gradu te u okviru svojih mogućnosti pomoći onima koji zasnivaju veće obitelji. Uvjeren sam da će i gradnja dječjeg vrtića biti zamašnjak u novim trendovima zaustavljanja iseljavanja iz naših krajeva – kaže kutjevački gradonačelnik Josip Budimir. No ni tu nije kraj. Da u Kutjevu misle ozbiljno, govori i najava nove mjere, koja bi u realizaciju trebala krenuti tijekom ljeta. Riječ je o pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja naknadom u iznosu od 200 do 250 eura po četvornom metru stana, uz dodatnu pomoć Grada oko rješavanja papirologije, projektne dokumentacije te u izvođenju radova. S obzirom na veličinu mjesta koje je prema zadnjem popisu imalo tek 2826 stanovnika te na visinu proračuna, sve ove mjere Kutjevo svrstavaju u sam vrh u Slavoniji po izdvajanjima za demografiju.



Bolji uvjeti za roditelje



– Vjerujem će ove mjere donijeti rezultat jer mi na taj način stvaramo bolje uvjete za roditelje i djecu i omogućujemo im da se osjećaju bolje i sigurnije. Možda to neće biti okidač da ostanu, ali ipak im šaljemo poruku da su nam važni i da smo spremni uložiti sredstva kako bi oni imali određene pogodnosti – istaknuo je Budimir.