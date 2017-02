Velika potražnja za stanovima u Zagrebu, ljudi se sve više bave kratkoročnim najmom

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prema podacima oglasnika Crozilla.com zagrebački su stanovi i tijekom siječnja bili traženiji no u drugim gradovima. Taj podatak i ne čudi jer se stan u Zagrebu oduvijek smatrao dobrom investicijom.

Osim, prvenstveno za stanovanje, zagrebački su stanovi zanimljivi kupcima i jer su se uvijek mogli iskoristiti i za klasično, dugoročno iznajmljivanje. No, u posljednje se vrijeme sve više gledaju i kroz prizmu zarade u turizmu. Glavni uzročnik tome je Advent u Zagrebu, zbog kojeg se nije povećao samo broj turista, već i broj kupaca nekretnina.

Borislav Vujović, direktor agencije za nekretnine Opereta d.o.o. iz Zagreba za Crozilla.com rekao je kako upravo zbog Adventa u Zagrebu sve više ljudi razmišlja o stanu kao o apartmanu, te kako se sve više pojavljuju kupci koji bi kupili stan u strogom centru za kratkoročni najam.

Prema podacima oglasnika za nekretnine Crozilla.com, prosječna je tražena cijena stana u centru Zagreba tijekom siječnja iznosila 1955 eura po metru kvadratnom – što taj dio grada, po pitanju stanova, čini skupljim od ostalih.

Najtraženiji su manji stanovi u centru i u zoni tramvaja

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako su stanovi za prodaju najtraženiji upravo u centru, a i u agenciji za nekretnine Opereta d.o.o. dijele isto mišljenje, naime, Vujović navodi kako su stanovi u tom dijelu grada postali jako traženi, te dodaje: „Prodaju se brzo, ali to ovisi o njihovoj cijeni i funkcionalnosti. Malo je stanova od 40 kvadrata u Donjem gradu i to ih čini atraktivnima.“

Borsilav Vujović rekao je kako se u Zagrebu prodaju sve vrste stanova, s tim da su najtraženiji mali stanovi u centru i zoni tramvaja, kao i četverosobni stanovi na dobrim lokacijama kao što su centar, Jarun, Maksimir, Trešnjevka, a podaci oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su kako se tijekom siječnja ponuda stanova za prodaju najviše pretraživala upravo u navedenim dijelovima grada.

Program Vladinih subvencija već potiče kupnju stanova u Zagrebu

Osim Adventa, na povećanu potražnju za zagrebačkim nekretninama utjecale su i najnovije Vladine mjere. „Specifičnost trenutnog stanja na zagrebačkom tržištu nekretnina je povećana aktivnost potražnje za nekretninama koje prema svojim karakteristikama ulaze u program Vladinih subvencija kamata na kredite koje su najavljene za polovicu ove godine, ali kupci ništa ne prepuštaju slučaju i žele biti sigurni da će u trenutku kada predmetni program krene imati odgovarajuću nekretninu koju su u prethodnim mjesecima izabrali i kaparili.“ – rekla je za Crozilla.com Diana Perger, vlasnica agencije za nekretnine „Euro-interijeri“.

Prosječne su cijene zagrebačkih stanova tijekom siječnja zabilježile nešto više vrijednosti no mjesec ranije, ali i više no lani u istom mjesecu. Prosječna tražena cijena stana u Zagrebu, prema podacima oglasnika Crozilla.com, iznosila je 1643 eura, što predstavlja mjesečni porast od 0,8 posto, te godišnji porast od 1,4 posto. No, valja napomenuti kako se oglašavana cijena vrlo često razlikuje od realne, odnosno od one po kojoj se nekretnina u konačnici proda.

„Uvidom u ponudu po web portalima i oglasnicima vidljivo je da vlada popriličan nesrazmjer cijena istih ili sličnih nekretnina na istim ili sličnim lokacijama što kod kupaca, a i samih prodavatelja dovodi do zbunjenosti. Kupci ne znaju da li i koliko je realno neku cijenu spustiti ,a prodavatelji ne znaju cijenu svoje nekretnine formirati. Međutim, praksa nam pokazuje da dok se cijena određene nekretnine ne svede u realne tržišne okvire za istu nema nikakvog interesa, a nakon što se cijena stavi u tržišno prihvatljive okvire, nekretnina se proda bez značajnijeg spuštanja. Valja napomenuti da je zagrebačko tržište nekretnina glede cijena stabilno i da već duže vrijeme nema nikakvih pomaka niti gore, niti dolje tako da je cijenu nekretnine relativno lako odrediti.“- rekla je Diana Perger za Crozilla.com.