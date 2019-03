U idućih godinu dana trebala bi početi gradnja novih stanova na atraktivnim lokacijama

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Tržište nekretnina u zadnjih se godinu dana oporavilo, trendovi su vrlo pozitivni, bilježimo rast, kako prodaje, tako i cijena, rekao je Branko Papeš, predsjednik Strukovne skupine poslovanja nekretninama HGK Županijske komore Rijeka uoči jučerašnje zajedničke sjednice ove, kao i strukovnih skupina trgovine građevinskim materijalom te graditeljstva, piše Novi list. Na pitanje hoće li rast cijena u potpunosti istopiti efekte državnih poticaja za kupnju prve nekretnine, a novi ciklus je već najavljen u rujnu, Papeš kaže da 'nema plusa bez minusa'.

– Mi tu mjeru Vlade maksimalno podržavamo, takvih poticaja nema nigdje u okruženju i to je veliki plus. No, negativni efekt je povećanje cijene. Tako da smo prošle godine imali rast cijena od oko 15 posto, a ove godine će sigurno doći do određene korekcije cijena naviše, odnosno do rasta cijena. Tako da što se prije kupci odluče, to im je bolje za kupnju nekretnine – misli Papeš. Na pitanje o novogradnjama u Rijeci, ima li ih štogod, Papeš odgovara da se 'sad najavljuju dva-tri velika projekta novogradnji te bi se u idućih godinu dana trebalo graditi 200-tinjak stanova novogradnji, na atraktivnim lokacijama.'